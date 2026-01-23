台北春日最強攻略！ 「臺北趴趴GO」12 場盛事連發：集章抽 iPhone 17 Pro





2026 臺北春季熱鬧非凡！臺北市政府觀光傳播局正式啟動「臺北趴趴GO」新春系列活動，1 至 3 月串聯 12 場大型活動，從年貨大街、台北燈節到陽明山花季與開齋節，應有盡有。民眾只需造訪活動現場進行電子集章，就有機會獲得「圓山飯店雙人遊」及「萬豪酒店餐券」，全年集滿 12 章更可抽 iPhone 17 Pro。此外，結合「來台北有購嗨」活動，消費滿額還能抽 1,000 萬現金與 Tesla，邀您春季首選臺北，有吃有玩又有拿！

一、 12 大主題活動接力：花海美景與多元文化交織

本季（1-3 月）臺北市化身繽紛萬花筒，三大主題活動讓城市魅力全開。

廣告 廣告

繽紛花季（花 IN 台北）： * 1月： 樂活夜櫻季、陽明山花季（花鐘與藝術聯展）。

2月： 士林官邸鬱金香展（異國浪漫風）。

3月： 臺北玫瑰展（歐式庭園）、台北杜鵑花季、台北花伴野餐，以及山城美景「竹子湖海芋及繡球花季」。

節慶盛事： * 台北年貨大街： 串聯迪化街等 10 大商圈，重溫最有年味的臺北。

台北燈節： 結合科技 IP 與傳統花燈，點亮雙展區夜色。

文化共融： 包含「臺北文學季」、充滿客家風情的「春慶祈福」，以及象徵族群友好的「臺北開齋節」。

二、 網紅「咪蕾」帶路：外籍視角玩遍臺北，加碼抽高鐵假期

本季特別邀請人氣韓國網紅「咪蕾」與越南新住民「越南夯台灣」合作。她們將以在臺外國人的觀點，在 Instagram 分享私藏的春遊路線。民眾跟隨網紅腳步探索臺北，還有機會獲得網紅加碼送出的高鐵假期雙人票券！

三、 獎勵拿不完：電子集章 vs. 發票登錄抽大獎

「臺北趴趴GO」電子集章：

方式： 加入臺北市政府官方 LINE，在活動現場開啟手機定位即可集章。

本季好禮： 集滿指定章數可抽「圓山半自由雙人 2 日遊」、「台北萬豪酒店下午茶券」及輕量行動廚房組。

壓軸大獎： 全年度累積達 12 章，直抽 iPhone 17 Pro。

「來台北有購嗨」抽千萬：

活動： 凡在臺北店家消費滿 200 元，登錄發票即可參加抽獎。

驚人獎項： 有機會把 1,000 萬元現金、台積電股票或 Tesla Model Y 帶回家。

【春季活動資訊速查】

不論是想要賞花漫步，還是體驗熱鬧的年節節慶，「臺北趴趴GO」都為您規劃好了。現在就拿起手機，開啟集章之旅，讓您的 2026 開春充滿驚喜與回饋！

更多新聞推薦

● 呼應谷立言演講「自由並非平白得來的」 賴清德：懇請在野不要再擋國防特別預算