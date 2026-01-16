台北春節賞花景點再加一 貓空樟樹步道魯冰花，花色似黃金相當討喜，還有免費活動可參與！



魯冰花花色似黃金相當討喜，適合走春賞花「趣」！

【旅遊經 洪書瑱報導】

台北春節賞花再加一！家喻戶曉的動人歌曲《魯冰花》，每每就會響起「夜夜想起媽媽的話，閃閃的淚光魯冰花……」，令人動容外，事實上，在現實中魯冰花也是令人欣賞的花卉，數大的花海相當美麗！魯冰花是滋養茶樹的綠肥植物，同時象徵母親無私奉獻的精神，因而有「客家母親花」之稱，魯冰花（學名：Lupinus），中文正式名稱為「羽扇豆」，花穗呈長串的尖塔狀，一串串花開，形成壯觀花海之際，常吸引遊客前往欣賞，在台北地區，就屬貓空的樟樹步道最為知名，樟樹步道魯冰花田約6,000平方公尺，目前尚未有開花花訊，預計2月初開花，最佳賞花期為農曆年間，適合民眾在春節之際走春，由於魯冰花金燦燦猶如黃金，在新春年節時刻，相當討喜。而在春節將近之際，臺北市政府工務局大地工程處也藉機舉辦免費活動邀參與！







2025年樟樹步道花海檔案照

樟樹步道前身是貓空地區為茶園農務而開闢的保甲路，因此周邊設有多種農村風格的意象裝置，春節期間是茶農休耕時，才種植的魯冰花，也為季節花海主題，為步道沿線增添燦爛風景。







相思炭窯







闖關遊戲







手作DIY





位於臺北大縱走第七段樟樹步道的魯冰花海已含苞待放，彷彿像金色搖鈴，呼喚民眾新年到訪。而臺北市政府工務局大地工程處，在花期之際，於2月7日（六）上午9點至12點舉辦「樟樹步道花海起跑活動」，規劃「山林炭語」手作DIY、「聽・見自然」戶外音樂會及「微觀探險」闖關遊戲等一系列活動，邀請喜愛戶外健行的縱友們於春節前夕上山賞花，感受貓空茶鄉的無窮魅力。



相關活動全程免費，欲參與的民眾，可於1月20日（二）上午10點至1月26日（一）晚上11點59分，在期間內，於臺北大縱走FB粉絲團(https://www.facebook.com/Taipei.Trail)開放網路報名，活動採2人一組方式報名，限額60組參加。若報名人數超額，將於1月27日（二）辦理抽籤及公告中籤名單，後續以E-MAIL方式通知中籤民眾。相關訊息可至官網(https://www.geo.gov.taipei/)、臺北大縱走FB粉絲團或臺北市坡地環境教育網查詢！



以上圖片：臺北市政府工務局大地工程處提供





