台北昨再發生隨機傷人致死案 鄭麗文：賴清德不要一副心思都放在政治鬥爭

總統賴清德今天上午前往台大醫院，探視北市隨機攻擊事件傷者。總統府提供



記者周志豪／台北報導

台北市昨發生重大隨機傷人案，國民黨主席鄭麗文上午批評，過去這段時間，負責台灣治安的內政部長劉世芳似乎整個心思都放在如何對付陸配，未將全國治安當重點施政對象，難道一定要發生重大治安慘案才會醒？真的會醒？

鄭麗文更呼籲，國家社會真的病了，台灣社會需要政府真正用心關心，而非製造政治上對立與仇恨，總統賴清德不要一副心思都放在政治鬥爭上，當仇恨不斷蔓延，社會將付出難以想像的代價。

鄭麗文提醒，賴清德與主管治安的內政部必須嚴肅面對這次個案背後暴露出的治安與社會安全網嚴重失靈問題，趕快回到崗位上，不要再一天到晚不務正業，只想著鬥爭，台灣社會已經無法再承受政治亂局。

鄭麗文認為，前總統蔡英文時期推動社會安全網，至今完全禁不起考驗，發生這種個人孤狼式恐攻危險事件，讓大家都非常震驚；昨天案發地離自己住的地方也沒有很遠，台灣治安與社會安全網的確出非常大問題。

