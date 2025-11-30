台北時代寓所五週年祭最強回饋 礁溪寒沐打造「MU嶼聖誕」

記者李鴻典／台北報導

歲末將至，台北時代寓所正式迎來開幕五週年，今年以「時間」為主題，從年底一路串起慶祝活動與住房專案 《寓見新年 Lucky Stay》，邀旅人為今年收個暖心句點，也為來年的旅程預約一個美好開場。本次專案主打連住兩晚優惠，每晚最低 TWD 5,100 起，12月1日起開放預訂。

正式迎來開幕五週年，台北時代寓所從11月底到明年春節，安排一系列慶祝回饋活動。（圖／飯店旅宿業者提供）

11月28日至12月2日期間，台北時代寓所大廳將推出五週年「SNAP．SMILE」人生四格拍貼機，讓旅途中那些不經意的笑容與同行風景，都能化作一張值得收藏的人生片段。凡於活動期間入住房客即可免費體驗一次，替年末行程掛上一個專屬印記。

11月底台北時代寓所大廳推出快閃活動-限定拍貼機，入住即可免費體驗。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北時代寓所線上購物即日起至12月31日推出人氣香氛Forest #56歲末優惠，以及歡慶五週年「買五送一」活動，每瓶最低TWD 1,566起，同時還可自由加購多款寓所選物，並且享有免費聖誕主題包裝，為送禮季節增添暖意話題。

台北時代寓所線上購物即日起推出人氣香氛Forest #56歲末優惠，以及歡慶五週年「買五送一」活動。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接新春馬年，台北時代寓所推出 2026 年主題紅包袋，以品牌色調結合極簡金屬線條，並採用專為台灣開發的紅色系紙材，收藏級設計留給賓客們獨一無二的旅宿紀念。凡預訂《寓見新年 Lucky Stay》專案，即可在入住時獲得一組限量紅包，收下新年的第一份心意。

線上購物滿額可享聖誕主題包裝，以冬季的森林色調為靈感，將心意與儀式感一起收進禮盒裡。（圖／飯店旅宿業者提供）

礁溪寒沐酒店今年以「MU嶼聖誕」為主題，將綠色概念融入節慶視覺，酒店大廳以綠色植栽與植生牆交織出清新自然的度假氛圍，並點綴聖誕紅盆花，人氣吉祥物沐醬也換上聖誕新裝，呈現生機與溫馨節慶的聖誕景致。

礁溪寒沐人氣吉祥物沐醬與沐沐醬。（圖／飯店旅宿業者提供）

慶聖誕月同步推出一泊一食住房專案11,000元起，於12月24日至26日入住的賓客可參加限定「聖誕任務日」活動，完成四大闖關印章即可兌換寒沐聖誕老公公準備的節慶小禮。12月24日平安夜當晚，更邀「蘭陽人銅管五重奏」以溫暖樂聲獻上經典聖誕組曲。

12月15日至12月30日，沐選外賣店推出五款聖誕期間限定麵包與甜點，特別推薦「北海道莓好聖誕花圈」6吋980元，以泡芙底層搭配北海道鮮奶油與新鮮水果，口感滑順不膩，整模花圈蛋糕應景且繽紛夢幻。義大利經典聖誕麵包「潘納朵尼」450元，又稱「義大利水果麵包」，鬆軟綿密的麵包體，包裹蜜漬柑橘與葡萄乾，果香馥郁、層次豐富。另有酸甜綿密的「史多倫」4吋220元，裹上草莓巧克力醬、灑滿草莓乾果的「草莓夢幻扁可頌」169元，與造型可愛多款的「薑餅人」85元，數量有限，售完為止。

礁溪寒沐聖誕節限定麵包與甜點。（圖／飯店旅宿業者提供）

MU BAR調酒師以節慶色彩設計四款冬日調飲，雞尾酒系列包含「聖誕晨曦」，以伏特加為基底，融合青蘋果與綠薄荷利口酒，帶出清爽果香與冬日沁涼氣息，「粉雪仙境」則結合卡夏莎酒、荔枝利口酒、紅石榴與檸檬汁，酸甜中透出淡淡果香與氣泡口感，層次輕盈順口，每杯290元。無酒精調飲部分，推出香濃可可結合草莓奶香的「雪莓暖語」，甜中帶柔，點綴玫瑰花瓣增添浪漫氛圍，以及「聖夜初雪」，濃縮咖啡與鮮奶油交織出滑順香氣，口感厚實溫潤，每杯150元。上述價格須另加原價之一成服務費。

礁溪寒沐酒店MU BAR聖誕節調飲。（圖／飯店旅宿業者提供）

隨著歲末聖誕節慶氣氛漸濃，JR東日本大飯店台北今年以「甜蜜聖誕嘉年華」為主題，於大廳打造濃厚節慶場景，溫暖燈飾與紅白糖果元素交織出冬季專屬的歡欣意象。配合節慶氛圍，即日起至12月31日，點心房主廚黃伯欽於一樓「品頌坊」烘焙坊與「月台町」大廳酒吧推出多款聖誕限定甜點，以季節果香、莓果酸韻與巧克力濃香為主調，為旅客獻上具儀式感的冬日甜味。

JR東日本大飯店台北點心房主廚黃伯欽推出多款聖誕限定甜點。 （圖／飯店旅宿業者提供）

今年聖誕限定的6吋蛋糕延續經典並注入節慶想像。其中，「柴薪樹幹蛋糕」以濕潤巧克力蛋糕結合法芙娜草莓奇想巧克力慕斯，融入綜合莓果的自然酸甜，口感濃郁卻不顯厚重；「草莓年輪鮮奶油蛋糕」選用北海道十勝鮮奶油搭配新鮮草莓，輕盈柔和，彷彿冬園初綻。造型甜點部分包括以草莓慕斯、開心果奶油霜與覆盆莓凍堆疊而成的「聖誕樹」，以咖啡布蕾、香脆巴芮片呈現豐富層次的「麋鹿焦糖咖啡慕斯」，各具節慶姿態。另有「草莓檸檬香茅」戚風蛋糕，以清新果酸交織冬日亮色；「榛果花圈」則以榛果慕斯與脆片飾以雪花細節，象徵冬季團聚的溫暖祝福。

JR東日本大飯店台北「甜蜜聖誕嘉年華」的主題聖誕樹高3.5米，打造聖誕歡欣場景。（圖／飯店旅宿業者提供）

「月台町」同步推出聖誕主題雙人下午茶，售價1,480元＋10%。整套包含5款鹹點、9款甜點與咖啡或茶飲，將莓果、茶香與堅果風味巧妙融入英式午茶脈絡。鹹點如莓果金絲蝦、帕瑪火腿佐朝鮮薊與無花果起士小點風味清爽而富層次；甜點包括開心果泡芙、草莓慕斯、包種茶費南雪與迷你樹幹蛋糕，細膩口感堆疊節慶意象，為冬日時光增添溫柔暖意。

JR東日本大飯店台北聖誕主題雙人下午茶包含5款鹹點、9款甜點與咖啡或茶飲。 （圖／飯店旅宿業者提供）

隨著冬日氣息漸濃，年末歡聚的時刻即將到來。主打新鮮義大利麵的人氣餐廳PASTAIO，自12月1日至12月31日獻上最適合聚會享用的「聖誕分享餐」--豪邁肉食必饗「爐烤牛排佐濃縮肉汁」($5288)搭配菠菜起司泥、馬鈴薯泥、迷你鐵鍋鬆餅及聖誕糖果餃；經典溫馨必備「烤全雞佐櫻桃醬」($2988)搭配油封馬鈴薯、菠菜起司泥、迷你鐵鍋鬆餅及手工聖誕糖果餃，適合四人分享， 另贈「精選葡萄酒」一瓶(價值$880)及「檸檬提拉米蘇」一盒(價值$580) ，為聖誕跨年聚會增添微醺甜蜜。（分享餐需三日前預訂，內用需加收10%服務費）

PASTAIO聖誕分享餐-烤全雞。（圖／品牌業者提供）

除分享餐，另推出「聖誕獨享餐」$880，含爐烤牛排7盎司、聖誕糖果餃、菠菜起司泥、馬鈴薯泥，美味相隨不孤單，一人獨享最滿足。聖誕分享餐及獨享餐於PASTAIO光復、內湖、新店、林口四店供應，高雄店僅供應烤全雞分享餐及聖誕獨享餐。

以 100% 台灣原創、全球唯一以台灣特色為設計理念為定位，昇恆昌珠寶 Ever Rich Jewelry 長年以台灣自然與文化為創作核心，打造兼具藝術價值與收藏性的頂級珠寶。面對全球珠寶市場朝向文化敘事與設計深化轉型，昇恆昌珠寶洞察唯有結合在地工藝、文化精神與現代美學，才能讓台灣珠寶在國際舞台上脫穎而出，因此以台灣享譽全球的「蘭花王國」美譽為靈感，推出全新「蘭之本質」系列，透過精湛工藝與當代設計語彙，詮釋蘭花的生命本質，讓每一件作品皆象徵著台灣豐厚的自然與文化底蘊。

昇恆昌珠寶推出全新「蘭之本質」系列。（圖／品牌業者提供）

為讓旅客能在國門感受島嶼獨有的優雅與生命力，昇恆昌珠寶首度攜手台灣蘭花產銷發展協會，在桃園國際機場第二航廈推出跨界展覽「王者之姿，傳世之美」，展期至 12 月 31 日止。展覽集結第 21 屆台灣盃花藝大賽冠軍宋家伶的花藝創作，以及運用台灣奈米噴染技術打造的蘭花作品，從珠寶、花藝到技術展演多面向詮釋蘭花文化，展現台灣花卉產業的創新能量與跨界可能性。

