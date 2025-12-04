台北時裝週 登上《樂團祭》

台北時裝週攜手台北音樂不斷電團隊登上《樂團祭》綻放舞台魅力。(台北市文化局提供)

記者王誌成∕台北報導

台北市文化局四日表示，自二０一八年起與文化部合作舉辦台北時裝週，每年徵選優秀設計師並支持台北時尚設計產業，今年更將觸角伸向當紅音樂實境節目《樂團祭》，讓台灣時尚品牌結合台北音樂不斷電優秀樂團登上電視舞台。

第十四集「回歸初衷」節目邀請曾獲文化局二０二一台北音樂不斷電年度人氣第二名「庸俗救星」、二０二五台北音樂不斷電優勝團隊金獎「梁河懸」、二０一九台北周末音樂不斷電演出團隊「甜約翰」、二０二五潮台北演出團隊「紙鳶」與「浪漫里」，以及「核果人」等六組樂團，共同展現堅強音樂實力。

台北時裝週歷屆設計師品牌：JUST IN XX、葭CHIA、PCES、TANGTSUNGCHIEN、ALLENKO3、BOB Jian、oqLiq、JENN LEE和DYCTEAM受邀共同參與節目，透過Vogue、GQ流行時尚專業造型設計，依照每個樂團獨有的調性與音樂風格，為六組團隊打造全新視覺，讓觀眾看見樂團獨有的風格。

台灣時尚產業及流行音樂的豐沛能量，持續跨領域串聯，除每年辦理跨界時尚大秀活動，結合台北文化地標、台灣時裝設計師及跨領域文化展演，無限精采創意，讓台北的豐富文化面相能登上不同舞台。