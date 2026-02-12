台北時裝週AW26升級轉型元年 15場秀導入多元展演

「台北時裝週AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場。（圖／文化部）

台北時裝週AW26將於3月26日至29日在松山文創園區登場。累積8年經驗後，今年活動全面升級，回歸品牌核心，導入多元展演形式，並加強產業輔導資源，協助品牌提升產製品質與市場競爭力。文化部表示，期望自台北時裝週轉型元年開始，打造支持品牌成長的產業平台，並協助品牌具備市場能量與國際拓展能力。

台北時裝週自2018年推動，2021年起跟進國際時裝週趨勢，由一年一次改為春夏、秋冬兩季辦理。至今已成為台灣時裝品牌展現創意與永續設計的舞台，也連結在地文化，逐步進入國際市場。邁入第9年的台北時裝週，文化部將攜手台灣設計研究院，強化產業與設計創作的結合，掌握產業發展趨勢，在秀展形式、品牌扶植與民眾參與等面向，做出精進與調整。

在秀展形式上，AW26除了傳統伸展台走秀，還新增形象展演與響應活動等品牌展演形式，總計15場次秀展。設計師可依自身發展階段與季度命題，傳達品牌概念與設計觀點。同時搭配講座、工作坊、論壇等活動，讓時尚延伸至產業鏈各環節，形成具商業動能的時尚文化。

在品牌扶植與產業對接上，台北時裝週將加強設計師與國際市場的媒合，並導入「一對一業師諮詢」，邀請具實務經驗的業師，針對品牌市場定位、營運發展及國際接軌提供精準指導。此外，啟動「跨域設計」專案，協助品牌與市場對接，累積邁向國際的實力。

為擴大民眾參與，AW26將過去限量的開幕秀民眾場，改為「Live秀展直播區」，觀眾可隨時觀賞新一季作品。同時規劃「Editor’s Pick風格市集」展售區，以編輯選品策展概念，把設計創意連結生活場景，集結服飾、配件、飾品與生活選物，民眾可近距離感受設計細節與材質，找到最貼近自己的單品。

文化部指出，AW26作為轉型起點，重新定位平台角色，以支持品牌長期發展為核心。未來將持續推動永續、舒適感的微訂製合作模式，並與經濟部等跨部會合作，提升台灣時尚產業，幫助品牌深耕國內、接軌國際，創造最有利的市場條件。

