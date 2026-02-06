台北晶華酒店營收創新高！員工年終最高領7.1個月 居業界之冠

台北晶華酒店此次發放的年終獎金金額居業界之冠。（資料照／晶華酒店提供）

台北晶華酒店去年營運表現亮眼，不僅在觀光飯店業中脫穎而出，也讓員工年終獎金水準刷新紀錄。受惠於全年業績屢創新高，2025年總營收突破68億元，達到68.33億元，較前1年成長8.50%，創下近8年來最佳成績。

營運成果同步反映在員工福利上，年終獎金方案全面升級，除基本發放3.2個月外，還可依年資與考績表現另行加給，最高可領達7.1個月，水準暫居全台觀光飯店業之冠，也成為目前市場已知同業中年終獎金最高的案例之一。

據《ETtoday新聞雲》報導，晶華酒店集團指出，2025年隨著商務客需求明顯回溫，整體市場動能轉強，帶動台北晶華酒店在住房與餐飲業務上的表現顯著提升，加上旗下麗精精品事業同步繳出亮眼成績，使整體營運動能持續攀升。

單看台北晶華酒店本身，無論是2025年12月單月營收、第4季表現，或是全年營運數字，皆全面創下歷史新高，顯示疫後觀光與商務市場復甦力道強勁。

在亮眼業績支撐下，企業也將成果回饋給員工。此次公布的年終獎金方案，以3.2個月為基本門檻，並視個人年資與年度考績給予額外加碼，最高可達7.1個月，優於多數觀光飯店同業。

