台北暗夜2惡火! 大安區情侶雙亡.信義區2人重傷

社會中心／李豫翰、郭文海、嚴凱 台北報導

台北市的周末夜，真的不平靜，接連發生多起火警！1號清晨，在信義區吳興街上的一處住宅社區，四樓突然起火燃燒，警消火速到場，救出一名受困的男子，隨後也在樓梯間，發現一名女子被濃煙嗆暈，送醫後恢復呼吸心跳；而31號晚間，在大安區住宅10樓，也傳出祝融之災，一男一女被發現時，倒在浴室，宣告不治。

暗夜中，台北市大安區住宅竄出猛烈火光，熊熊烈焰不斷燃燒，加上濃濃黑煙，附近鄰居看到這一幕，真的嚇壞了，趕緊通報警消。可以看到高樓外層被燒得焦黑，鄰居說，事發當下還聽到爆炸聲。消防員全面搶救，半小時後把火勢控制住，並在起火點的10樓裡面，發現1男1女，被救出時已經失去呼吸心跳，緊急送醫。

這場大火發生在台北市大安區光復南路一棟大樓，31號晚間8點半，10樓不明原因突然起火，消防初步觀察，臥室燃燒得最為嚴重，不排除這邊就是起火點，並在浴室發現55歲許姓女屋主和60歲邱姓男友昏迷不醒，送醫搶救還是宣告不治。女屋主跟前夫有一雙兒女，女兒出嫁、兒子則外出找朋友，躲過一劫，至於詳細起火原因，還有待釐清，只是天才剛亮，信義區一處住宅又起火燃燒。熊熊大火從窗戶衝出，伴隨濃濃白煙直竄天際，消防拉起水線、爬上雲梯車朝屋內噴水，因為裡頭一度驚傳有人受困。





火勢在大約1小時撲滅，地上滿是高溫爆開來的磁磚，就連五樓都慘被延燒，冷氣室外機變成一片焦黑。事發就在1號清晨6點半，台北市信義區吳興街268巷，四樓某一戶突然起火燃燒，消防先在起火點救出一名男子，全身30%2級燙傷，隨後更在6樓樓梯間發現一名遭濃煙嗆傷、沒了呼吸心跳的女子，兩人被送醫急救，女子也恢復呼吸心跳。打火弟兄從黑夜忙到白天，真的快累翻，兩起火警疑似都是電線老舊，排除縱火可能，只是台北市一個晚上就發生多起火警，住戶只希望就要過新年，別再發生了。





