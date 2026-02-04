台北書展上架 海大期廣泛傳遞海洋專業與故事

海大在2026台北國際書展亮相，以海洋科研與永續視界展現大學之道。（圖：海大提供）

▲海大在2026台北國際書展亮相，以海洋科研與永續視界展現大學之道。（圖：海大提供）

2026台北國際書展2月3日盛大開展了！今年聯展以「大學之道」為主題，在台北世貿一館D620展位，展售近千本學術著作，並安排50多場大師講座。展場透過指標性的校園路標設計，引領讀者走讀11處學術地標的靈魂風景，呈現高等教育在文化、科技、歷史與藝術領域的卓越成果。

由臺灣海洋大學、中山大學、中央大學、中興大學、成功大學、政治大學、清華大學、臺北藝術大學、臺灣師範大學、臺灣藝術大學及輔仁大學等國內11所頂尖學府共同策劃的「大學出版社聯展」再次成為焦點。

海大擁有全臺唯一以「海洋」為主軸的大學出版中心，出版作品囊括教育、科技、生態與人文。校長許泰文於聯展開幕茶會致詞表示，出版是知識的傳承，透過系統性的編纂，將學術能量轉化為溫潤文字，讓海洋專業與故事傳遞給年輕學子，並傳播到全世界。他強調，加入大學出版聯盟，讓海大擁有一個寶貴的舞台，未來，將持續透過產官學研合作，提升臺灣海洋軟實力的國際競爭力。

今年發表的新書中，「來到漁玩：探索臺灣18縣市漁村旅遊路線」展現強大的社會實踐力。該書將專業的學術調查，轉化為引領大眾走入現場的行動指南，邀請各縣市政府、漁會及休閒漁業達人，針對親子、朋友與旅人踏訪推薦深度旅遊路線，讓讀者輕鬆體驗漁村的人文風情與在地魅力。

學術科研方面，由中央研究院廖一久院士與亞洲太平洋水產養殖中心總幹事EduardoM.Leano領銜編撰的「Tilapia and Its Aquaculturein Taiwan」震撼登場，也將在2月9日舉辦新書發表會。

該書全面剖析台灣吳郭魚養殖技術的現況與未來趨勢，不僅是國際養殖界的重要文獻，更體現大學對科研創新的追求。現場同步展出廖一久院士過去率領全球專家執筆的五本水產養殖系列專書（海鱺、石斑魚、虱目魚、蝦類、烏魚），期望進一步促進全球水產養殖的發展。

現場還有海大與國家地理雜誌合作出版的「海洋科學概論暨其時代議題-增修版」，以淺顯易懂的方式，解釋海洋科學原理，特別增加「認識海洋中的波、潮、流」篇章，讓讀者深入了解2050年海洋能源運用趨勢；提供型態描述、完整分類文獻資料的甲殼類專業書籍「臺灣鎧甲蝦類誌」、「臺灣蟹類誌」、「臺灣寄居蟹類誌」；現代的電子航海的專業書籍「智慧航運概論」；交通運輸領域的研究成果「等候定價與使用者行為之理論與應用」，以及海大與天下雜誌群合作出版的「乘風躍浪」，以31個行動方案提出未來海洋世代發展願景。