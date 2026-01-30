台北書展平日門票可折抵消費 文化幣加碼贈

▲台北國際書展平日加碼門票全額抵用金、文化幣2點送1點。（圖／文化部提供）

[NOWnews今日新聞] 台北國際書展2月3日至2月8日登場，文化部位刺激購書消費，加碼推出平日門票全額抵用金、文化幣好禮三重送等優惠。只要在3日至6日現場消費，不限金額、品項可一次性全額抵用。另外，人氣IP、文化外交大使「a-We」推出首款LINE貼圖，陪伴粉絲日常生活。

文化部今年台北國際書展期間，推出「平日門票全額抵用金」，2月3日至6日（星期二至五）於書展現場消費，不限金額、品項可一次性全額抵用，使用張數不限，惟不得找零、轉售，遺失不補發，隔天使用、複印、翻拍或毀損者無效，亦不得兌換現金；使用全額抵用金券時，仍可取得全額發票。

廣告 廣告

同時，今年13至22歲全面發放文化幣1200點，文化部在書展期間更推出3大優惠，鼓勵青少年購書。首先，18至22歲文化幣帳戶餘額超過100點者，可憑文化幣免費入場（未滿18歲持身分證或其他可證明文件免費入場）；第2大優惠則是所有領有文化幣的青少年於書展現場以文化幣消費，「使用2點送1點」，1200點最高可加碼至1800點。

此外，今年文化幣APP全面升級「遊戲化」，每季聯名臺灣角色IP陪伴青少年完成任務，可獲得限定徽章；累積指定任務及徽章，則能獲得晉級機會。首季由「黃阿瑪的後宮生活」領軍，書展期間於展內攤位使用文化幣，不限金額即可獲得代表書店及出版業的「故事共鳴」徽章；書展期間也能挑戰「快閃任務」，展內攤位消費累計達600點文化幣，即可獲得「瞬行制霸」的書展限定徽章。

另，去年代表台灣前進大阪世博以「We TAIWAN」進行文化外交，讓世界看見「TAIWAN」的人氣IP「a-We」，推出首款貼圖即日起在LINE全球同步上架。

「a-We」設計概念源自於板塊推擠下產生的獨特生物，擅長變形也始終很快樂，如同台灣在不斷遭受擠壓的環境中，仍以開放、包容、彈性、韌性的姿態面對世界。此次推出官方LINE貼圖，除了繼續突破時空前進國際，更要無所不在陪伴民眾日常，成為粉絲「推活」的一部分。

▲「a-We」首款LINE貼圖全球同步上架，快下載使用讓「a-We」陪伴大家生活點滴。（圖／文化部提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

文化幣Q1代言人「黃阿瑪的後宮生活」登場 完成任務送IP周邊商品

文化幣今年再加碼！13至22歲每人1200點 203萬人受惠

迎戰最長寒假！文化幣加碼3/31前 看早場國片滿350點送200點