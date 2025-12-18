台北書展揭曉得獎名單 9組首獎作品出爐

記者劉昕翊／臺北報導

「2026台北國際書展」將於明年2月3日在臺北世貿中心1館登場；昨日公布「書展大獎暨金蝶獎」得獎名單，共誕生9組首獎得主，以及「2026金蝶獎」金、銀、銅3位得獎設計師。此外，獲獎及入圍作品皆將透過主題展、線上書展及實體書店展售，向全民推廣臺灣出版的豐碩成果。

「台北書展基金會」昨日舉辦「台北書展大獎暨金蝶獎公布記者會」，其中，「台北書展大獎」分為「小說獎」、「非小說獎」、「兒童及青少年獎」，經2階段評選共選出9組首獎，包含，林俊穎《七月爍爁》、連明偉《槍強搶嗆》、韓麗珠《裸山》、施如芳《如有神在：楊麗花與她的時代》、張贊波《大景：內蒙古「皇家」草原上的奇異風景與欲望遊戲》，及陳泳翰、廖億美、黃開洋《戰地之框：從漁村到預備戰地的魔幻時光，在軍管實驗下成為馬祖人》，以及乜寇．索克魯曼／貓魚《東谷沙飛，山的孩子笛昂》、黃健琪／吳子平《這裡不簡單1：不簡單的棒球場》、葛葉／Nofi《風暴之子2：召喚曙光的少女》。

「台北書展基金會」昨日舉辦「台北書展大獎暨金蝶獎公布記者會」，公布得獎名單。（記者劉昕翊攝）