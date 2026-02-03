台北書展文學書區「字遊自在」 展現旅行書寫魅力

（中央社記者邱祖胤台北3日電）台北國際書展今天開幕，文學書區今年由國立台灣文學館（台文館）以「字遊，自在」為主題策劃，攜手九歌、文訊、洪範、爾雅、聯合文學等出版社，呈現旅行書寫的多元面向。

台文館館長陳瑩芳致詞表示，今年台灣文學書區特別將最大的空間留給作家與讀者，因為書展不只是銷售，更是彼此交心、以文字共感的關鍵時刻。

陳瑩芳說，這次主題「字遊，自在」，以橫跨台灣百年、作家筆下的旅行書寫為題，串連各文學出版社以展覽、主題選書、系列短講及文學轉譯創意商品來詮釋其內涵與不同視角。

其中「旅行與旅行文學」、「移動中」、「旅途上的風景」以及「世界/視界」4個主題，結合精選的作家摘句、18件台文館典藏複製文物，以及相關主題的書籍展示，帶領讀者從作品出發，透過文字，重溫百年移動歷程、旅遊見聞與異國文化衝擊，感受只有文學才能描繪的風景。

文訊雜誌社社長封德屏表示，今年除了爾雅、洪範外，還整合8家出版社推出「文學專門店」，展現台灣文學的多元能量，書展期間所有出版社的總編輯將現場輪流守候，邀請大家走進展位，感受這份由各世代創作者共同交織出的文學溫度。

這次「字遊，自在」文學書區策劃了近40場次短講與活動，超過52名作家講者現場演講或對談，分享關於旅行寫作、文學走讀、國際駐村、內在旅程、心靈療癒，甚至AI時空旅程等議題。（編輯：管中維）1150203