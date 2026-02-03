台北書展開展 國臺圖修復古籍 探尋「愛」解析閱讀

國立臺灣圖書館團隊

2026台北國際書展3日在世貿一館隆重開展。慈濟傳播人文志業基金會今年以「行願60・溫古知新妙顯法華」為主題，透過精心設計的展場與講座，引領民眾穿越時空，感受經典的生命力。展覽首日下午，現場舉辦了「古籍修復特展」記者會，邀請到國立臺灣圖書館館長曹翠英、慈濟傳播人文志業基金會合心精進長姚仁祿及執行長王端正，共同為這場跨越千年的智慧饗宴揭開序幕。

慈濟傳播人文志業基金會國際書展展場

姚仁祿：書的出現是為了愛

慈濟傳播人文志業基金會合心精進長姚仁祿在分享中提到，書展不僅是知識的傳遞，更是情感的連結。他帶領觀眾想像千年多前經典產生的初衷，並感性表示，不論是《古蘭經》或《法華經》的核心都是源於對人類的關懷。姚仁祿強調「我們每一個人的心靈深處都渴望被愛，也渴望有能力去愛人。所以這個就是我們生命的意義。」, 他指出，修復經典是為了讓這份引導人的力量能夠繼續傳承，因為「宗教的經典都可以解成為一個字，那就是愛。」這次書展也展出證嚴上人二十多歲時親手刻寫的《法華經》刻寫時力道大到常把鋼板上的複寫紙(蠟紙)破裂而必須重來，他認為這代表了一股「深厚的願力」，這份力氣源於對眾生的愛是「不劃邊界」的慈悲胸懷，為佛教付出的強大意志，完全傾注於每一筆觸之中。

慈濟傳播人文志業基金會合心精進長姚仁祿致詞

王端正：宗教是人生的宗旨與生活的教育

王端正執行長則從文字學與哲學的角度，深入剖析「閱讀」與「宗教」的深層意涵。他認為，書本若無人閱讀，便缺乏生命力，唯有透過閱讀，智慧才能流轉。王執行長藉由易經與文字拆解說明「閱」字的涵義指出「閱兩個字，一個門裡面一個兌，兌卦就是通正，就是通達能夠守住自己的人格。」王執行長進一步將「讀」字拆解為「言」與「賣」，形容「讀」是智慧的買賣，閱讀者如同在買進別人的智慧、經驗與人生酸甜苦辣，藉由這些他人的生命歷練，來幫助自己達到兌卦所要求的「通達」境界，從而實現人格的昇華與成長。他認為閱讀不只是獲取訊息，更是將書中智慧化為豐富生命、守護人格的正能量。

慈濟傳播人文志業基金會執行長王端正致詞

曹翠英：以職人精神延續歷史使命

國立臺灣圖書館館長曹翠英分享了修復《古蘭經》與《法華經》這段艱辛卻神聖的歷程。修復《古蘭經》花了35個月，修復《法華經》也花了2年的時間，在這些漫長的歲月裡，修復師必須獨自面對古籍的殘破與技術的阻礙，修復團隊在面對潮濕損毀與歷史殘跡時，展現了高度的專業與敬畏之心。團隊採用 生產線式的分工方式」提高效率，將原本因歲月與環境受損的經典恢復到完美狀態，讓古籍能在數位時代中繼續以紙本形式「生生不息」地傳承下去。曹館長感動地表示「讓我們用職人的精神延續傳承，也代表的是一種永續的力量。」 她提到經典是有生命力的載體，修復工作不僅是對文化與歷史的尊重，更是在實踐大愛與包容。她回首這段因緣認為「緣分不可思議，圓滿也充滿了任何不可思議的力量，他就是我們希望愛跟向善的力量能夠傳播下去。」

國立臺灣圖書館館長曹翠英出席慈濟人文書展分享古籍修復

這次書展展出了包括證嚴上人二十幾歲時親手抄寫的《法華經》，以及國臺圖耗時多年修復完成的兩部珍貴古籍。慈濟傳播人文志業基金會期望藉由這次特展，讓社會大眾在數位時代中，依然能感受到紙本經卷所傳遞的溫暖與智慧。

證嚴上人親筆手 寫《無量義經》

為了深化民眾與展覽內容的連結，參觀者只要透過大愛之友LINE官方帳號進行登記或報名，即有機會獲得面額不等的購書抵用卷。其中，參與現場設置的「法華心籤」互動遊戲，可獲贈50元抵用卷；若經由官方帳號報名參加繪本講座，則可獲得100元抵用卷。針對主題廣場及沙龍講座的參與者，該機構更提供150元抵用卷的回饋，期望藉此提升民眾參與深度對談與文化交流的意願。

此次慈濟展位每日自上午10時起開放，展覽內容不僅涵蓋專業知識，更融入社會公益與心靈健康等多元面向。主辦單位表示，透過整合線上報名系統與線下實體優惠，能有效建立便捷的觀展體驗，並將閱讀轉化為具體的行動與實踐。感興趣的民眾可前往書展官網https://daai.pse.is/8kxw98或大愛之友LINE官方帳號https://daai.pse.is/8kxw67查詢詳細活動資訊，參與這場年度文化盛事。