台北書展2/3登場 跟著臺漫館追星、文學區旅行

臺漫館將帶來許多周邊商品，吸引粉絲追星。

2026台北國際書展2月3日至8日將在世貿一館登場，國立臺灣文學館策劃的「文學書區」，以「字遊，自在：旅行文學展」為主題，精選近百部作品，呈現臺灣作家筆下的多元風景與生命經驗；而文化內容策進院打造的「臺灣漫畫館」，則以「一起來追星吧!」為主題，融合Y2K視覺風格，將展區打造成追星現場，民眾走進書展，不僅可跟著作家去旅行，還可追星。

國立臺灣文學館館長陳瑩芳表示，今年的「文學書區」以「字遊，自在：旅行文學展」為主題，串連九歌出版社、聯合文學出版社、文訊雜誌社、洪範書局、爾雅出版社等單位，共同策劃以旅行文學為起點的文學展位，展覽分為「旅行與旅行文學」、「移動中」、「旅途上的風景」以及「世界／視界」四大展區，精選臺灣旅行文學作品，帶領讀者從文字出發，重溫過去百年的移動歷程、旅遊見聞與異國文化衝擊。

廣告 廣告

陳瑩芳館長說，旅行文學不只介紹臺灣的山海，也不僅只有臺灣作家，因為林獻堂1928年就寫了《環球遊記》，德國作家施益堅也寫過《臺灣使用指南》，所以，臺灣的文學包括在地、國際、自然與自己內心的探索。〈bite〉

一向受年輕讀者喜愛的臺灣漫畫館，今年邀請讀者「一起來追星吧!」，文策院內容策進處處長溫淳雅表示，大家成長過程都有追星的經驗，但追星不僅是追偶像，追創作、追角色、追作品，都是追星的一種，因此，臺漫館邀請讀者前往書展一起追星。

溫淳雅表示，今年臺漫館邀集28家合作單位與出版社，以及四大數位漫畫平臺，展出62部熱門臺漫作品，整合業界資源，提升整體臺漫品牌聲量。展期間規劃9場舞臺活動，包括人氣漫畫家柳廣成《敵國鬼子》新書分享會、紅到日韓的《耳邊密語》作者米米卡醬的首場簽名會，以及CCC追漫臺攜手「好好說話好不好聲音製作」團隊，邀請配音員陳彥鈞、賈文安、蔣鐵城與錄音師陳寬同臺帶來漫畫聲演現場，呈現視覺與聽覺交織的沉浸式體驗，都相當精彩。現場也提供上百款臺漫實體書籍與周邊商品，結合消費滿額贈與互動任務設計，要讓漫迷們滿載而歸。