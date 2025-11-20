台北最強景點激似「日本道頓堀」 狂吸1954萬人次 穩坐冠軍

西門町近期因UNIQLO獨棟門市外牆更新、GU即將進駐，兩大品牌並立的畫面，讓一名女子直呼彷彿置身日本道頓堀，貼文上線引起討論，許多網友讚西門町愈來愈有國際都市的氛圍；另根據觀光署最新統計，今年1至9月已有約1954.9萬人次造訪西門町，穩坐台北巿最受歡迎景點寶座。

原PO近日於Threads發文指出，到西門町時，看到UNIQLO大樓外牆更新準備迎接GU開幕，兩大品牌並排的畫面讓她瞬間想到日本街景，讚氛圍有日本道頓堀的感覺。

貼文一出，立刻掀起網友共鳴，許多人驚呼「這才是國際城市該有的景象」、「真的很像日本市區」、「下一步是不是要出現金龍拉麵了？」另一派則認為，西門町雖熱鬧，但仍需整頓環境，乾淨一點會更像日本，同時減少違規攤販，才有利觀光。

根據觀光署最新統計，今年1至9月西門町累計1954.9萬人次到訪，穩居台北巿最受歡迎景點之首；第二名為台北101，訪客量約947.4萬人次；第三名松山文創園區則有857.0萬人次；第四、五名分別為陽明山國家公園470.7萬人次、華山文創園區414.8萬人次。

Google地圖顯示，西門町商圈擁有4.4顆星、近萬則評論，許多遊客表示，西門町長年是台北年輕人聚集的流行據點，近年隨商圈更新、特色店家進駐，氛圍更加活絡。

