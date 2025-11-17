「台北最強水餃店」12／1漲價 巧之味：豬肉一年漲3次

台北最強水餃店稱號的巧之味手工水餃，才剛挺過豬瘟禁宰衝擊，但豬肉價格不斷調漲，不堪負荷。（圖／翻攝自臉書@巧之味手工水餃）





物價飛漲，小吃攤難撐。台北最強水餃店稱號的巧之味手工水餃，才剛挺過豬瘟禁宰衝擊，但豬肉價格不斷調漲，不堪負荷，宣布將在12月起調整售價。

YouTube頻道解婕翎：「海藻干貝水餃，我先吃一下原味的，不要沾醬好了。」

廣受喜愛、超過七千則的好評，這是有台北最強水餃店之稱的巧之味手工水餃。YouTube頻道解婕翎：「他以前開在巷子裡面，然後中午時間，就是大排長龍，價格上也是可以，就是學生可以接受的。」

但現在卻傳出要漲價，業者在臉書發出公告，表示因為豬肉以及其他原物料調漲，12月1日開始，將進行售價的調整。不過漲價的不只它，另外一直以來以佛心、不漲價聞名的宜蘭亞田水餃，也在月初每顆默默調漲1元。

廣告 廣告

烏坵大媽紫菜水餃也表示，12月要調漲價格，不過確切數字尚未公告。但是老饕們仍然相挺，表示好吃就值得，可是也希望別漲太多，餡料不要縮水。

更多東森新聞報導

金價一直漲！花旗預測2027年底有望衝上6千美元

國民年金保費 明年要漲價 270萬人受影響

豬肉解禁！ 酥炸紅燒肉回歸 業者：豬肉備貨增3成

