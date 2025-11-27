台北最強水餃漲價了！每顆貴1元 湯品、仙草蜜也變貴

生活中心／賴俊佑報導

有台北最強水餃店封號的「巧之味手工水餃」，是前總統蔡英文的愛店。(圖／翻攝自巧之味手工水餃臉書)

有台北最強水餃店封號的「巧之味手工水餃」，撐過非洲豬瘟卻不敵物價飆漲，店家公告由於豬肉價格從去年至今已調漲過3次，經過半年掙扎，決定12月1日起熟水餃每顆漲1元，生水餃每包漲25元，公告一出，多數饕客尚能接受「很合理甚至很誠懇的漲價」。

巧之味手工水餃因不堪負荷原物料上漲，決定12月1日起調整價格。（圖／翻攝自巧之味手工水餃臉書)

「巧之味手工水餃」每顆漲1元 湯品、仙草蜜也變貴

「巧之味手工水餃」是前總統蔡英文的愛店，除了基本高麗菜、韭菜，還有每桌必點的干貝水餃，綠色餃皮是使用綠藻粉製作，內餡還有包一整顆干貝，每到用餐時間門口擠滿人潮。

不過店家在11月中預告，因不堪負荷豬肉及其他原物料飆漲，將於12月1日起調漲價格，如今漲幅出爐，熟水餃每顆漲1元，生水餃每包漲25元，湯品、小菜、仙草蜜調漲至40元，店家無奈表示「實在很抱歉，真的撐不住了」、「幹謝您的支持，我們會繼續努力做得更好」。

巧之味手工水餃熟水餃每顆漲1元。(圖／翻攝自巧之味手工水餃臉書)

豬肉持續漲！多間水餃店撐不住了

豬肉價格不斷調漲，讓許多水餃店都撐不住了，烏坵大媽紫菜水餃將於12月1日起調漲價格，亞田水餃店在11月將單顆水餃價格調整為5元，基隆林家三鮮水餃生水餃從6塊漲到7塊，熟水餃7塊漲到8塊，嘉義蓁鮮水餃冷凍水餃每包從100元漲到120元。

