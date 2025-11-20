台北最美聖誕樹在這！15萬顆燈＋飄雪美哭 6大夢幻場景拍照攻略

生活中心／賴俊佑報導

今年主樹升級！全新亮點！幸福啟航站搭配20米高經典耶誕樹精彩亮相(照片由INCEPTION 啟藝 提供)

台北最美聖誕樹就在新光三越信義新天地！20米高傳遞幸福之樹搭配15萬顆暖白金燈光，還有繞著耶誕樹轉動的星願特快車，每15分鐘就有飄雪聲光秀，不論是燈泡數量、雪花數量都是歷年最多，新光三越還規劃六大夢幻場景拍爆記憶體，讓所有人沐浴在聖誕祝福中。

全台最美耶誕樹在這！今年新光三越台北信義新天地用信念與奇蹟的靈感打造20米高的耶誕樹「傳遞幸福之樹」，搭配芬蘭Santa Claus Express意象的幸福列車，讓信義區如冬夜星辰般閃耀，化作閃耀奇蹟的夢幻國度。

廣告 廣告

20米高傳遞希望之樹 3大升級打造沉浸耶誕氛圍

1. 全台唯一會動的幸福列車：金色「星願特快車」環繞主樹象徵幸福啟航，再現童話般經典耶誕意象，營造猶如雪國般的浪漫氛圍。

2.燈泡數量歷年之最：主樹上15萬顆燈泡同時閃爍是全台最閃耀的耶誕樹，今年香堤大道也將燈飾的燈泡數量增加一倍，共計百萬燈海交相輝映，打造信義表參道，成為信義區夜間最耀眼的冬季風景。

3.飄雪數量歷年之最：180度全景沉浸式打造雪國全景燈光秀，即日起至2026年1月4日，每日16:00至22:30，每整點、半點有3分鐘大秀，每15分、45分有2分鐘小秀，12月24、25、31日延長演出至00:00。

A4 1F南大門的七米高「奇蹟熱氣球」綠白條紋相間的巨型熱氣球，也是今年必拍亮點之一（圖／新光三越提供)

A9 B1「祝福投遞所」寄出一封專屬耶誕願望，最具儀式感的耶誕寄送體驗。(圖／新光三越提供)

A11 北大門驚喜派送站以松綠與香檳金打造的耶誕小屋，如比利時冬日街角。(圖／新光三越提供）

6大夢幻場景記憶體拍爆

新光三越信義新天地今年聖誕節打造6大夢幻場景，除了A11北大門「傳遞幸福之樹」主樹，還有A4南大門的7米高「奇蹟熱氣球」，1:1還原列車造景可免費體驗人生四格拍照，許願報亭可免費兌換限量藝術家聯名明信片，香堤大道串起百萬顆燈泡的絢麗光廊，以松綠與香檳金打造的耶誕小屋帶來期間限定的經典馬卡龍與季節限定巧克力禮盒。

新光三越首度攜手日本福岡潮流咖啡品牌「NO COFFEE」打造「Express Coffee Love幸福咖啡店」，將幸福派送至每位會員手上，並推出全球獨家限定－覆蓋綿密莓果口味紅絲絨奶蓋，搭配巧克力風味基底咖啡散發濃郁香氣的「紅絲絨冷萃咖啡」！

更多三立新聞網報導

新光三越週年慶衝達標！免費換機票、飯店 會員領300元爽花

2025外送大調查／台灣人最愛點「這美食」 備註最常寫「謝謝你」

大苑子「石虎柳丁」1顆都沒買還註冊商標！ 今起下架所有宣傳品

TWICE開唱！「星光藍珍珠奶茶」免費喝、飯店推《Feel Special》調酒

