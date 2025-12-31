台北最High新年城圓滿落幕 20萬人共迎2026

▲今（1）日全台灣在一陣煙火聲之下，迎接了新的一年到來，台北101跨年煙火秀更是台灣主場，NOWNEWS今日新聞記錄下現場絕美一瞬間。（圖／記者葉政勳攝,2026.01.01）

[NOWnews今日新聞] 「台北最 High 新年城－2026 跨年晚會」在台、韓重量級藝人接力演出，以及多元舞台多點同歡的熱鬧氛圍下，吸引約 20 萬人齊聚，從夜晚嗨到新年。倒數時刻，台北市長蔣萬安攜手世界盃聖誕麵包大賽總冠軍臺灣隊及韓流女團 KARA 等貴賓，與線上線下民眾一起欣賞6分鐘台北101的煙火大秀，為新一年揭開序幕。

台北市政府觀光傳播局指出，本次跨年活動演出內容多元，最大亮點就是倒數前韓流傳奇女團 KARA成員奎利、昇延、妮可、知英、齡智獨家受邀登上臺北跨年，當現場響起熟悉的節奏，〈Honey〉、〈Mister〉、〈Step〉等經典歌曲帶領全場一秒回到與KARA的記憶時光，為現場氣氛掀起高潮。

蔣萬安致詞表示，2025 對台北來說是非常關鍵的一年，再次向世界證明臺北的實力，不僅成功迎來全球 AI 龍頭輝達落腳臺北，也在睽違 12 年後，迎接 KARA 再度回到臺北，蔣萬安也特別感謝這麼多「KAMILIA」的熱情等待，並邀請現場所有人拿起手機、牽起身旁人的手，展開雙臂迎接全新的2026，將所有的煩惱、不開心與遺憾都留在 2025！

倒數時刻，蔣萬安攜手世界盃聖誕麵包大賽總冠軍臺灣隊、日本台灣交流協會高羽陽副代表、美國在臺協會谷立言處長與韓流女團KARA，與線上線下所有民眾共同倒數，欣賞6分鐘台北101璀璨煙火，迎接新的一年。

台北跨年晚會今年也特別準備4組獨家共演，為跨年夜再添難忘特色，包括在台北獨家演出的幻藍小熊首次與Bii畢書盡跨世代合唱ZICO跟BLACKPINK的Jennie合作曲SPOT，兩大韓流勢力擦出絕妙火花；韋禮安亦攜手蔡健雅為台北跨年限定合唱〈拋物線〉，療癒又溫暖；U:NUS特別與2025捷運盃街舞大賽ADULT組冠軍VHZ Dance Crew共舞，讓現場粉絲為之瘋狂；跨後雙壓軸登場的周湯豪、玖壹壹，以搖滾潮流撞擊台味嘻哈合唱〈BROMAN+TURN UP〉，延續引爆新年第一刻。

此外，獨家獻聲台北的李千娜以迷人嗓音詮釋〈胭脂馬拄到關老爺〉等組曲，性感實力唱跳女神安心亞集結〈呼呼〉等夯歌編排動感組曲，搭配火辣造型十分吸睛。13組藝人輪番演出，現場觀眾反應熱烈，舞台周邊人潮匯聚，活動現場氣氛熱絡。

觀傳局表示，因應跨年人潮，北市府全面升級跨年維安規格，並展現北市府團隊跨局處合作的整體執行力，包含警察局、環保局、衛生局、消防局、捷運公司、交通局、社會局、觀傳局及民間單位等，共出動逾7,000名人力投入支援，全力維護現場秩序、加強交通疏導及垃圾清運與環境復原等工作，確保活動順利落幕。

台北捷運公司表示，北捷於元旦凌晨2時順利完成跨年輸運，截至2時止，捷運全線總運量約292.7萬，較去年跨年運量減少約2.5萬。

▲台北市長蔣萬安視察跨年維安。（圖／北市府提供）

