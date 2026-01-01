台北最HIGH新年城跨年晚會 蔣萬安與KARA、民眾倒數迎新年

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市政府昨（31）日晚間舉辦「臺北最HIGH新年城-2026跨年晚會」，臺北市長蔣萬安也在跨年晚會上，與韓國天團KARA、臺北市議會戴錫欽議長、美國在台協會谷立言處長、日本台灣交流協會台北事務所副代表高羽陽以及2025世界盃聖誕麵包大賽冠軍選手等貴賓同台倒數，並與現場及線上直播的民眾一同迎接新年。

▲臺北最HIGH新年城-2026跨年晚會。

蔣萬安致詞時表示，2025年對臺北而言是關鍵且重要的一年，臺北再次向世界證明城市實力，成功迎來全球AI龍頭輝達落腳臺北，象徵臺北就是未來全球科技發展最強的一個心臟。

▲臺北101璀璨煙火。

蔣萬安提到，今晚另一項備受矚目的焦點，是相隔12年再度來臺演出的韓國人氣女團KARA，現場亦有長期支持的KAMILIA（KARA粉絲自稱）熱情守候，他說，這份等待與堅持，再次向世界展現臺北人的浪漫與熱情。

倒數時刻前，蔣萬安邀請現場民眾拿起手機、牽起身旁親友的手，在臺北101璀璨煙火下，張開雙臂迎接全新的2026年，將2025年的煩惱、遺憾與不愉快留在過去，迎向嶄新希望。他並向市民送上新年祝福，祝大家新年快樂。

在登台倒數前，蔣萬安也先前往跨年應變中心及警察局前進指揮所，關心現場人流與交通疏導情形，並向堅守崗位、辛勞付出的警消及市府同仁表達感謝，確保跨年活動平安順利進行。

此外，蔣萬安也在韓國女團KARA登臺前，前往後臺向她們致意及贈禮，熱烈歡迎她們來到臺北與市民朋友相見歡。