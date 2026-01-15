台北會議茶點新趨勢 當日現切水果盒 兼顧健康管理與企業形象

會議盤水果多用於大型會議及團體型下午茶活動，滿足人數規模較大的餐點需求（圖／Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

隨著企業對員工健康與工作效率的重視程度提升，會議桌上的茶點選擇也正悄然發生轉變。過去以精緻糕點、含糖飲品為主流的商務茶會配置，逐漸被更清爽、低負擔的餐食取代，其中，「當日現切水果盒」成為近年台北商務會議中備受關注的新選項。

不少企業行政人員指出，傳統高糖、高油的會議點心，雖然外觀精美，卻容易讓與會者在會議中出現精神渙散、昏沉疲倦的狀況，俗稱「醣暈（Food Coma）」。在講求效率與專業形象的商務場合，點心不再只是配角，而是影響整體會議品質的關鍵細節。

健康開會餐盒崛起 「清爽醒腦」成為新關鍵字

「我們觀察到，企業對會議餐食的期待已經不只是『有沒有』，而是『吃了會不會影響工作狀態』。」中正區水果盒品牌甜心水果創辦人分享，正是這樣的需求轉變，促使品牌投入現切水果盒的開發。

廣告 廣告

創辦人回憶，多次參與商務活動時，經常看到桌上仍剩下大量未動用的糕點，反而是水果類最先被取用。「現代人重視低 GI、少負擔的飲食，但在會議茶點上，卻長期缺乏對應選項。如果會議桌上多一點新鮮水果，氣氛是否會不同？」正是從這樣單純的疑問出發，品牌逐步發展出以「清爽、醒腦、不造成負擔」為核心的產品定位。

提供三款冷泡茶選擇，包含岩蘭清茶、炭培烏龍與油切綠茶，透過冷藏配送，維持風味穩定（圖／Medick Marketing Ltd.提供）

支持在地農業、縮短食物里程 從供應鏈落實永續理念

在健康訴求之外，永續發展與食材來源透明度，也逐漸成為企業選擇餐食供應商的重要考量。為此，甜心水果建立了一套相對嚴謹的供應鏈標準，優先選用台灣在地小農的當季果物，透過縮短食物里程，兼顧新鮮度與環境友善。

在製作流程上，品牌強調全系列產品不添加人工糖分與防腐劑，並落實「當日現切、不隔夜販售」的原則。針對企業客戶常見的實務痛點，例如水果拼盤容易出水、串味影響口感，則以分格包裝設計加以改善，使每一種水果能維持原有風味與視覺完整度。

$80起價位的長方型水果盒，內容可配置5至6種水果，依企業預算與飲食需求彈性調整，常見於研討會及大型活動場合（圖／Medick Marketing Ltd.提供）

深耕雙北 B2B 市場 因應大型會議與高頻配送需求

隨著需求成長，現切水果盒的應用場景也不再侷限於小型會議。品牌觀察到，內湖科學園區、信義商圈、中正區等核心商辦區，對於大量、準時且穩定的會議茶點需求持續增加。

為因應此趨勢，甜心水果團隊表示，未來將持續優化客製化搭配與配送系統，提升對大型活動與高頻次企業訂單的服務彈性。除了既有的會議餐盒，也計畫延伸開發「健康水果禮盒」等產品線，讓水果不只出現在會議桌上，更融入企業送禮與內部文化中。

堅持無人工添加，讓水果回歸最單純的風味，成為會議桌上的安心選擇（圖／Medick Marketing Ltd.提供）

從一張會議桌開始 重新定義當代企業文化細節

在後疫情時代，健康飲食逐漸從個人選擇，轉變為企業文化的一環。透過當季水果、原味無添加與在地小農合作，甜心水果試圖讓「健康」不再只是口號，而是能被實際感受到的日常細節。

「我們希望，從一張會議桌開始，慢慢改變大家對商務餐食的想像。」創辦人表示，讓吃得清爽這件事，自然地融入工作節奏，正是品牌持續投入的初衷。

【訂購指南】雙北會議水果外送常見問題

Q1：商務水果盒需要提前多久預訂？是否能準時送達？

A：為確保水果新鮮度，建議企業客戶提前 2～3 天預訂。配送時通常會預留 30 分鐘至 1 小時的彈性提早到達，降低會議行程變動風險。

Q2：配送範圍與免運門檻如何計算？

A：配送以雙北核心商辦區為主，中正區、萬華區滿 $1,000 免運；松山區、信義區滿 $2,000 免運。未達門檻將依距離酌收費用，詳細資訊可參考官方 FAQ。

Q3：水果盒的保存方式與食用建議？

A：建議送達後 1 小時內食用最佳。若需延後，請立即冷藏於 7°C 以下，當日內食用完畢。密封分格設計可降低氧化與出水情況。

Q4：是否提供發票與企業支付選項？

A：每筆訂單皆可開立統編發票，支援轉帳與現金支付，並為長期合作或大型活動提供更彈性的流程對接。

【甜心水果】

電話：0958-143-876

官方網站：https://rink.cc/iykke

官方 LINE：https://rink.cc/5kql8

Facebook：https://rink.cc/3jvg9

Instagram：https://rink.cc/h79w4

Google 地圖：https://rink.cc/rqhwz

客服時間｜08:00–21:00

送貨時間｜08:00–17:00

（資訊來源：店家）