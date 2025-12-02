台北月薪沒5萬是難民？她曝薪水36K還月存20K 網嗆：不要住家裡

有位女性網友在網路論壇po文，好奇詢問「月薪沒5萬在台北都是難民？」（示意圖，本刊資料照）

年輕人面對低薪、高房價等壓力下，不少人早已放棄買房，大多都選擇住在家裡或租屋。近日有位女性網友在網路論壇po文，看到不少人提到，在台北生活至少要月薪5萬才夠，原po坦言跟家人在北部同住、不用給孝親費，自己月領36k，一個月至少能存20k，好奇詢問「月薪沒5萬在台北都是難民？」

近日有位女性網友在網路「Dcrad」論壇po文，好奇po文詢問「月薪沒5萬在台北都是難民？」原po表示，看到有人說在台北生活至少要月薪5萬才夠，沒5萬都是難民；還看到有人說台北租房錢是南部的3倍，高雄6萬對上台北7.5萬，薪水只差1.5萬，但生活品質差超多，高雄月薪6萬可以過得像土皇帝。

原po補充提到，自己跟家人在北部同住，而且不用給家裡孝親費，每月薪水約36k，一個月至少都能存到20k。原po強調自己完全沒有概念，也不能當參考，所以才好奇上來問問大家。

該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「你很好奇的話，你可以不要住家裡，在外面自己租房，你就可以體會你是不是難民了」「你也說了主要是房租的問題 你都住家裡了是要問什麼」「北部住家裡你三萬都無所謂吧」「高雄也沒那麼爽 物價不低 新房也是」「台北有沒有房差很多 有房住家裡 物欲低不亂花錢 薪水超過35k就夠用了」。

