台北月薪3萬8算低薪？北漂族吐心聲：扣掉房租只能勉強過活

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

在台北工作、生活，多少薪水才算夠用？一名網友近日在社群平台發文感嘆，自己月薪3萬8、座標台北，卻越來越感到吃力，質疑「現在3萬8已經算低薪了嗎？」貼文曝光後迅速引發共鳴，不少北漂族現身分享，直言扣掉房租與基本開銷後，只能勉強撐過每個月。

不少北漂族現身分享，直言扣掉房租與基本開銷後，只能勉強撐過每個月。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Threads發文表示，自己有5年多工作經驗，是一名剪輯師，租屋在三重，最近明顯感覺生活壓力加重。他詢問，不創業、不做業務，也不從事保險或餐飲，除了接案之外，還有哪個對未來職涯有幫助的跑道可以發展。他也提到接案市場不理想，30秒影片全包只拿到300元，還得身兼多職，讓他開始考慮是否該南下發展。

廣告 廣告

貼文一出，引來大量北漂族回應，不少人直言「沒5萬在台北都算低薪」、「3萬8扣完勞健保實領大概3萬4，租屋真的很痛苦」、「北漂仔特意飄來台北幫房東繳房貸，只是為了勉強活著」、「請問在台北月薪超過四萬都是什麼工作？剪輯業、設計業好像貧民一樣，年資也不是說多低」。

不過，也有網友提出不同看法，「要看工作行業別和工作資歷，單純只看數字不客觀」、「我是台北人通勤新北工作快五年了哦，一樣的職位台北45000～55000，新北平均多5000。台北真的不一定薪水比較高，因為有天龍光環，一堆北漂仔硬要來擠，薪水都被卷低了，我飄出去新北行情還比較好」。

更多FTNN新聞網報導

月薪5萬卻存不到錢？ 28歲北漂妹嘆：是不是很廢

南部人轟台北生活又塞又擠…直呼「不能適應」 網掀論戰：這建設很甩六都

台北到底好在哪？北漂族點名「3大爽點」直呼：家人20年前不買信義區真的超可惜！

