台北月薪3.8萬算低？ 釣出一票北漂族：沒5萬都算低薪





台北居大不易！萬物狂漲，唯獨薪水不漲，讓許多上班族苦不堪言。一名在北漂的剪輯師在網路上發文，月薪3.8萬扣掉租金、生活費後幾乎所剩無幾，讓他感慨「原來現在月薪3萬8已經算低薪了嗎」，文章曝光後引發熱議，許多網友看了以後也心有所感地說「沒5萬都低薪」。

這名北漂的剪輯師在Threads上發文「原來現在月薪3萬8已經算低薪了嗎？座標台北」，他表示工作5年多，租屋在三重，近期越來越力不從心的感覺。市場低價競爭讓他想轉換跑道，他寫道：「接個案市場還要爛到一支30秒全包只給300...還要你身兼多職，一條龍的技能都要會。」「不創業，不當業務不賣保險，不搖飲料，我都想問一個普通剪輯師除了接案，還有哪個對未來職涯有幫助的跑道可以轉欸？」

同樣薪資在中南部縣市生活相對有生活品質，讓他認真考慮往中南部發展，他表示：「考慮是否考慮要南下了？認真問，有誰在徵人？真的考慮要潤了」。

許多網友看了以後也心有戚戚焉地說「如果只有38K，房租就吃掉快40%薪水了」、「38k扣掉勞健保實領才34k，在台北租屋真的很痛苦」、「請問在台北月薪超過四萬都是什麼工作？剪輯業、設計業好像貧民一樣，年資也不是說多低」、「一個月實領32k還有租屋，目前勉強活著」、「實領3萬的租屋族，我還能活是奇蹟嗎」、「沒5萬在台北都是低薪」、「整個台灣都很低薪」。

但也有人認為建議他現階段應先充實本身技能「要看工作行業別和工作資歷。單純只看數字不客觀」、「你還年輕，薪水會漲的！充實自己才是正道～」、「年薪很高很高，通常是在你的領域深耕10年之後，所以不要給自己太大的壓力，但學習不能中斷，加油！」「推薦幾種方向：1. 自己出來全職接案。2. 出國工作。3. 去有規模的大公司」。

（封面圖／翻攝photoAC）

