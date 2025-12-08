台北有影3 展現城市溫度

台北有影3頒獎典禮圓滿落幕。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

為推廣媒體近用權，鼓勵民眾使用公用頻道，台北市政府觀光傳播局與台北市有線電視公用頻道協會合作舉辦二０二五「台北有影３」影像徵選，頒獎典禮暨公用頻道成果展，在信義威秀徒步區盛大登場，吸引許多民眾與創作者到場參與。

台北市觀傳局八日表示，此次影像徵選競賽共吸引八十四件作品參賽，包含「劇情組」與「非劇情組」，另增設「社區大學獎」及「樂齡影像創作獎」，希望鼓勵更多民眾以影像記錄生活。

廣告 廣告

劇情組首獎《最強台北味》以三位好友聚餐為起點，在歡笑聲中展開一場「台北最強美食」的爭論，最後點出台北最好的味道，即是濃濃的人情味；非劇情組首獎《新台北》描述新住民的新飲食文化與台北市的美食交融，呈現出有著新風味的新台北。

社區大學獎《銀髮尖兵護水岸》則以松山社大長者為主角，頂著烈日於錫口溼地拔除外來植物，守護生態環境；樂齡影像創作獎《搬家練習曲》聚焦安康平宅即將搬遷的珍貴紀錄，片中由精神障礙者組成的搬家小隊協助獨居長者搬運物品，在過程中找到價值與自信，觸動人心。