台北有購嗨抽台積股票 兒童新樂園煙火連線

為放大普發萬元政策效益，台北市府歲末端出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，登錄金額突破10億元，再加碼抽美國雙人來回機票。兒童新樂園首創「兩地三場」跨年煙火與無人機國際同步倒數，為親子族群提供全新跨年選擇。同時配合跨年活動，台北捷運啟動42小時不收班與松山新店線免費優惠，以疏導年終龐大人潮。

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」自11月11日起至明(2026)年3月8日止，在為期近4個月的活動期間，只要在台北市任一店家單筆消費滿200元，即可獲得1次抽獎機會，買越多、中獎機會越高。今(18)日抽出首批「月月抽」幸運得主，包括台積電股票1張、君悅101跨年煙火總統套房及LUXGEN n7電動車等大獎。

台北市長蔣萬安表示，目前已有超過3,000家店家響應，涵蓋百貨商場、連鎖品牌與上千家在地商圈店家，活動自12月1日開放登錄以來，累積登錄金額已突破10億元，成功活絡城市買氣。

耶誕節至跨年期間再加碼，民眾於12月24日至明年1月1日消費，抽獎機會直接翻倍，並持續啟動「登錄金額累積加碼機制」，每累積滿10億元即再抽美國雙人來回機票。活動獎項除週週抽iPhone 17 Pro、月月抽台積電股票外，最終抽出1,000萬元現金、Tesla Model Y、Switch 2及PS5等超人氣大獎，台北市民另享專屬加碼抽，幸福感全面升級。

親子族群跨年夜有了新去處，全台第一場跨年煙火就在台北市兒童新樂園。園區首度打造「兩地三場」跨年煙火秀，結合480秒無人機表演與兩波共600秒煙火，並於晚間7時同步連線全球第一個迎接新年的紐西蘭天空塔倒數，形成「台北第1、世界同步」的跨年新型態。兒童新樂園當日延長營業至晚間9時30分，並推出200元「一日樂Fun券」，13項大型遊樂設施不限次數暢玩，讓親子從白天一路玩到夜晚。

配合跨年晚會活動，台北捷運於12月31日6時起至隔日的1月1日24時，除小碧潭及新北投支線外，全系統42小時連續營運不收班；板南線及淡水信義線於晚間尖峰時段，以最密班距行駛；松山新店線於12月31日22時30分至元旦清晨6時，推出南京三民站及台北小巨蛋站不限站數免費搭乘優惠，鼓勵民眾步行分流搭車。

台北捷運公司提醒，善用「2線進、3線離」疏運策略，並提前透過「台北捷運Go」App查詢即時路網與人潮資訊，預先加值票證或購買車票，以縮短進出站時間。

