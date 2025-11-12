台北未放颱風假 台大生兌現承諾「11/16中午發雞排珍奶」
日前一名自稱台灣大學大氣系學生的網友，在臉書社團發出祭品文，預測台北市12日至14日至少會放2天颱風假，還說少一天就請100份雞排和波霸奶茶，若都沒放就請300份，結果北市一天都沒放、正常上班上課。
疑似原PO網友昨深夜再發文，承諾將兌現，規劃於16號中午12點在台大傅鐘前發放300份雞排加珍奶，「發完為止，敬請期待」，貼文一出，不少網友紛紛留言卡位，表示將到現場領取。
