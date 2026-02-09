台北東區地下18層有超高壓變電所！ 台電揭「供電動脈」神祕面紗

台電近日於臉書粉專po出影片，揭開「大安超高壓變電所」的神祕面紗。（翻攝臉書／台電電力粉絲團）

為了讓大台北地區的用電系統更加穩定，台電這幾年在台北進行「大安超高壓變電所」相關工程，最深挖到55公尺，換算深度為地下18層，如今該工程已於2025年底完工。台電近日於臉書粉專po出影片，揭開這個「供電動脈」的神祕面紗。

位處台北市精華地段的捷運忠孝復興站附近，台電興建首座「大安超高壓變電所」，也是首個是個結合商業旅館共構的變電所，串接松湖至大安、深美至大安345kV輸電線路，堪稱是大台北地區的「供電動脈」。

台電近日於臉書粉專po出影片，揭開「大安超高壓變電所」的神祕面紗。（翻攝臉書／台電電力粉絲團）

台電近日在臉書粉專「台電電力粉絲團」釋出該工程影片，提到這項工程長期處於24小時施工外，部分工程還採用「冷凍工法」進行施工，過程相當辛苦，而且光相關人員要進入施工區域一趟就得花上一個小時，施工人員還得克服用餐、上廁所等不便的狀況。

如今經過該工程已於2025年底完工，正是為大台北地區打通供電的任督二脈。台電也透露，接下來2029年預計松湖超高壓變電所也將完工啟用，地上設置停車場、幼兒托育及長者日間照顧等設施，還規劃打造景觀咖啡廳，未來新設變電所將朝向裝設電磁場即時監測設備，以公開透明的科學數據，來破除民眾的疑慮。

