台北東區排隊名店-1！「吾二酸菜魚」驚傳熄燈 粉專悄悄改名了

台北東區的「吾二酸菜魚」驚傳熄燈。翻攝自臉書



台北東區再少一家排隊名店！2023年5月在忠孝敦化商圈開幕、引爆酸菜魚風潮的「吾二酸菜魚」，近日被民眾發現店門深鎖，不僅門口懸掛醒目的「出租」布條，Google Maps頁面也悄悄改成「7-11」，似乎象徵正式走入歷史。

「吾二酸菜魚」開幕後主打老譚酸菜魚、冬蔭魚為特色，搭配四川麻辣鴨血、啪啪小黃瓜等小菜及多款炸物，因風味濃郁、份量十足，一度成為東區最具討論度的酸菜魚餐廳，全盛時期在Google Maps上累積超過3100則評論，平均4.7分，排隊人潮最長甚至需等候2小時，不少年輕客群與名人都曾到店朝聖。之後品牌再推出「吾二六味魚」，以青花椒、香辣等多元口味延伸出新菜色。

然而，有網友發現，「吾二酸菜魚」本月已悄悄熄燈，粉絲專頁同步更名為「吾二小鍋」，主打個人鍋物與冷凍包，引起外界推測，此舉反映酸菜魚市場熱潮退燒、消費習慣改變，導致品牌選擇調整營運方向。

酸菜魚風潮自2023及2024年間在台灣進入高峰，全台各地約有逾20家大型品牌搶進市場，包括連鎖餐飲集團也推出自家版本。然而今年起，隨著競爭升溫、熱度下降，已有多間酸菜魚店陸續結束營業或轉型。

