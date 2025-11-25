台北東區最美咖啡廳收攤 3間門市全關了

知名咖啡品牌勺日被封為台北東區最美咖啡廳，業者今年8月才收掉「忠泰樂生活店」及「新光Let's Go店」2間門市，沒想到近日又宣布，僅存的創始店「日好空間店」因租約關係，將在12月15日結束營業，消息曝光後，一票網友直喊不捨。

勺日咖啡廳2021年在東區精華地段開幕，店內裝潢典雅，呈現米色系風格與木質調氛圍，被封為「台北東區最美咖啡廳」，店內除了點心、鹹食、飲品外，也有販售香氛及生活選物。

勺日2023年進駐忠泰樂生活及新光三越Diamond Towers，經營2年後，在今年8月陸續結束營業；沒想到業者近日又宣布，東區的創始店也即將收攤。

勺日日前在臉書粉專「勺日 zhuori」發出閉店公告，表示因租約關係，勺日咖啡12月15日為最後營業日，並於熄燈前推出優惠，內用消費只要出示手機會員畫面，即贈送美式咖啡一杯。

勺日表示，即起不再提供既有會員消費累點，也不再開放新的勺日會員加入；同時出清店內選物商品，不限會員任選2件6折，任選3件以上5折。業者感嘆，店內承載了許多回憶，期盼未來有機會再相見。

消息曝光後，一票網友大嘆可惜，「品牌形象很棒，期待再次相遇」、「環境好、東西也好吃，為什麼要關啊」、「現在才發現其他分店也都關了」、「全部門市都沒了，怎麼會。」

