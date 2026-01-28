台北東區當街暴力！小黃拒載2兄弟「一句話」被拖下車痛毆

陳姓計程車司機27日行經東區，距載戴姓兄弟慘被圍毆。示意圖，廖瑞祥攝



台北市東區昨（27日）傍晚發生一起當街暴力事件，36歲、31歲的戴姓兄弟在馬路上攔計程車，被陳姓司機「已接其他乘客預約」為由婉拒，沒想到兄弟倆突然暴怒，把陳男拖下車痛毆，造成他頭部、頸部受傷，被警方帶回，依傷害與公然侮辱罪移法送辦。

大安警分局敦化南路派出所昨日傍晚6時許，獲報忠孝東路四段有暴力事件發生，趕到場後了解，戴姓兄弟在街上欲攔計程車，打開陳姓計程車司機的車門，被陳姓計程車司機揮揮手婉拒載送，原因是已經接了預約單，要去載其他乘客。

就在戴姓兄弟準備關上計程車車門時，陳姓司機一句「關門小力一點啦」，瞬間點燃戴姓兄弟怒火，把陳姓司機拖下車痛毆一頓，造成陳男頭部、頸部多處挫傷。

警方說明，接獲報案後到場順利制止戴姓兄弟暴力行為，經查事證，依準現行犯當場逮捕2人帶回派出所，經警詢與偵訊，已涉嫌刑法傷害罪與公然侮辱罪，全案移請台北地檢署偵辦。

大安警分局呼籲，民眾遇糾紛應保持冷靜、理性，切勿行使暴力，警方將持續依法執行勤務，維護社會秩序與治安。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

