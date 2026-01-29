台北東區知名港點餐廳「吃到大蟑螂屍」顧客當場乾嘔衝廁所

一起食安事件在台北東區引發關注。根據民眾投訴，12月28日中午，一家人前往敦化南路上的京星港式飲茶PART1用餐，點了多道港式料理。用餐過程中，家人在翻動清炒小豆苗時，赫然發現菜餚中藏有一隻已經死亡的大型蟑螂。

發現蟑螂的顧客母親當場出現強烈不適反應，不停乾嘔並立即衝往廁所漱口。這一幕讓同桌的其他家人也感到震驚與不安，特別是所有人都已經食用了該道菜餚。顧客第一時間拍照錄影留存證據，以保障自身權益。

據投訴民眾表示，他們一家是該餐廳的常客，經常前往用餐。然而這次經歷讓他們對餐廳的衛生狀況產生嚴重質疑。民眾指出，不僅擔心可能有其他顧客也吃到問題菜餚，更認為餐廳內部環境髒亂，飲食衛生堪憂。

事件發生後，餐廳工作人員的第一反應是詢問是否需要提供甜湯和水果漱口，這樣的處理方式讓顧客感到相當不滿，認為餐廳並未真正重視消費者的用餐安全與權益。

針對此事件，京星港式飲茶店長向媒體說明，當下已立即向顧客致歉，並給予全額免單處理。店方於今日召開內部檢討會議，調閱監視器畫面查看問題環節，要求內場師傅加強注意衛生管理。

為徹底解決問題，餐廳已緊急聯繫專業清潔廠商，安排於今晚及明晚進行全面清潔消毒作業。店長表示，將以此事件為警惕，全面檢視並提升餐廳的衛生管理標準，確保類似情況不再發生。

此次食安事件再次提醒餐飲業者，必須嚴格把關食品衛生安全，維護消費者權益。相關單位是否會介入調查，後續發展值得持續關注。

