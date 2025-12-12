台北東區驚魂夜！連鎖串燒「焦糖楓」深夜狂冒濃煙 警消馳援

社會中心／程正邦報導

台北東區連鎖串燒「焦糖楓」深夜狂冒濃煙，引起民眾圍觀。（圖／翻攝自X@eating_egg）

台北市東區12日深夜發生一場突發火警，地點位於大安區忠孝東路四段上的知名連鎖串燒店「焦糖楓」。約晚間10點37分左右，該店面突然冒出大量濃煙，驚動了周邊的店家與路過民眾。

警消進出救火，最後一位顧客仍鎮定等外帶燒烤。（圖／翻攝自X@eating_egg）

大安區人行道煙霧迷漫 疑似排油煙管起火引發警報

從網友在社群平台Threads上傳的影像可以看到，濃煙從餐廳內部或排油煙系統竄出，瞬間瀰漫整條人行道，煙勢甚至向外擴散至周邊路段，導致該區域能見度一度驟降。許多路人被這突如其來的狀況嚇傻，紛紛停下腳步抬頭查看煙霧來源，現場氣氛一度緊張。

廣告 廣告

現場民眾心有餘悸地PO文寫道：「內用吃完發現後面一團煙，出來發現不得了，是闖進什麼煙霧派對嗎？」還有網友PO出外帶的照片也幽默表示：「我剛送完他們家最後一張單。」背景是消防隊員馳援的畫面。

數輛消防車趕到現場，不過火勢已被店員撲滅。（圖／翻攝自X@nickkang2680）

店家遵循SOP第一時間撲滅 火勢未擴大無人受傷

台北市警消接獲通報後，立即動員人力及車輛趕抵現場。不過，消防人員抵達時，店內人員已依照門市的消防SOP（標準作業流程），在第一時間將火勢自行撲滅，有效避免了火勢擴大。

警消初步調查顯示，起火原因疑似為餐廳排油煙管冒煙，進而引發警報。門市同仁在火災發生當下，已迅速疏散店內顧客，因此現場確認無人員受傷。

消防人員仍在現場對起火點進行細部檢查與降溫作業，以徹底排除任何殘餘火星和復燃的可能性。業者表示，目前正積極配合相關單位進行例行檢查，以釐清確切的起火原因及後續改善措施。

店家及時撲滅火勢、疏散客人，記者趕到時已無客人在店內用餐。（圖／三立新聞）

更多三立新聞網報導

虐柯基片瘋傳！手搖飲老闆配偶發聲明：看影片才知情，已帶犬貓分居

F-16「鳳展專案」機密性能首度曝光 前種子教官揭延宕交貨原因

健康警訊！「無糖飲料」也中鏢 營養師揭4大「隱藏澱粉炸彈」

美日防長熱線！聚焦中日戰機「火控雷達鎖定」事件 雙方同意強化嚇阻力

