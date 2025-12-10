台北東區「海派私房菜」遭砸店潑漆 警逮主嫌追動機

台北市 / 綜合報導

台北市東區知名的「海派私房菜」餐廳，今(10)日凌晨4點多，遭5名蒙面人士砸店潑紅漆，讓附近居民嚇了好大一跳。店家透過律師發出聲明，強調營運正常也沒有消費糾紛，是否與餐廳股東過去的私人糾紛有關？警方目前以車追人逮到主嫌以及女友，犯案動機還在釐清中。

一群人帶著球棒衝下車，對著店家大門一陣猛砸，接著直接闖進店內大肆破壞，玻璃碎片四濺，路過民眾拍下這畫面，整片落地窗破了好幾個大洞，一旁監視器搖搖欲墜，事發在8日凌晨，居民聽到巨大聲響全嚇壞，附近住戶說：「有人說玻璃上有彈孔，然後有被人家潑漆，(生意)還不錯，有點嚇到，這邊都那麼安靜。」

廣告 廣告

記者李采臻說：「事發就在台北東區商圈，可以看到這家知名的私房菜餐廳，現在地上都是碎玻璃，還有紅漆的痕跡，員工忙著整理，要力拚能儘快營業。」就怕影響開店和訂位客人，店家趕忙善後，警方調閱畫面鎖定黃姓主嫌，當時他跟女友，開車載5名同夥砸店潑漆，店家透過律師發聲明，強調營運正常，沒有消費糾紛或其他爭議，至於是否股東私人糾紛，還有待釐清。

北市警大安分局敦化南所長呂政隆說：「在泰山區的一家旅館，大概在中午1點的時候，在這個旅館有查獲到2名嫌犯，那其他的共犯，我們正積極擴大的追緝中。」肥瘦均勻的五花肉，滷得油亮的牛肚，這家餐廳在台北知名度高，主打江浙以及粵菜，吸引不少政商名流光顧，嫌犯公然砸店行逕囂張，警方追查其餘共犯調查背後動機。

原始連結







更多華視新聞報導

人氣退燒？ 台北東區酸菜魚名店又收一家

台北東區停電！逾700戶受影響 台電：估13：00復電

台北米其林餐廳爆「多人上吐下瀉」 衛生局查出多缺失

