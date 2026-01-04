台北松信拚提名! 許甫偕妻陳智菡掃街 呂瀅瀅送紅包袋

政治中心／陳妍霖 莊柏驊 台北報導

2026年才剛開始，九合一大選戰情火熱，已經辭掉「民眾黨副祕書長」一職的許甫，要爭取台北市松山信義區的議員提名，今天（4日）一早，和老婆陳智菡到福德市場掃街，民進黨前台北市議員呂瀅瀅，則是在吳興街市場，發喉糖、馬年春聯及紅包袋，希望博得好聲量。

「您好，我是許甫，新年快樂！」發放選舉小物，自我介紹，就怕婆婆媽媽不認識，辭下民眾黨副秘書長身分、宣布要投入台北市松山信義選區，許甫和老婆、也是民眾黨團主任陳智菡，一早來到福德市場掃街。

台北松信區拚提名！許甫偕妻陳智菡掃街 呂瀅瀅睽違20年再披戰袍

台北松信拚提名! 許甫偕妻陳智菡掃街（圖／民視新聞）民眾黨松山信義議員擬參選人許甫表示，「不只是國昌，不只是柯P，全台的候選人應該都會很希望，這兩位太陽來幫忙選舉的話，未來在台北市應該近期很快，就可以看到柯P跟國昌來幫忙輔選」。

民眾黨立院黨團主任陳智菡也說，「因為他其實是一個蠻內向的人，那我本來也會擔心說，他會不會掃街的時候，會有一點，你知道E人I人，就是要如何抉擇，結果我發現他其實適應蠻好，然後另外就是他也很勇敢承擔這個挑戰」。

陳智菡力挺老公，畢竟九合一大選，台北松山信義選區，打得火熱，綠營新人，民進黨前台北市議員呂瀅瀅，也忙著在吳興街菜市場，發馬年春聯和紅包袋。

台北松信拚提名! 呂瀅瀅送紅包袋（圖／民視新聞）「馬年馬上''瀅''喔！」民進黨前台北市議員呂瀅瀅現場發放小物，民眾熱情回應「好好好，馬上贏」，還會自動索取，睽違20年、再度披戰袍的呂瀅瀅站路口，發放和王世堅合體的喉糖，象徵博得好聲量。

民進黨松山信義議員擬參選人呂瀅瀅表示，「我們今天早上有早上的運動公園 ，然後剛剛有一場告別式，然後里民工作匯報，然後接下來就菜市場，下午我們可能會去掃街，然後晚上就會是我們傍晚的永春市場，一路上就這樣一直衝刺，今年的民調預計可能在3月，所以我們在可能過年前後，也會邀請我們黨內的一些委員好朋友們一起跟我們掃街」。

才剛新年，各方勢力角逐，積極布局，希望能贏得初選。

