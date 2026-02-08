台北松信議員選戰白熱化 朱立倫子弟兵楊智伃宣布參選





國民黨前主席朱立倫子弟兵、前黨發言人楊智伃今天（8日）宣布參選台北市松山信義區市議員，正式投入黨內初選，將與國民黨前發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮一同競爭。楊智伃上午也與桃園市議員凌濤前往吳興市場拜票掃街，積極爭取選民支持。

楊智伃今天正式宣布參選，「為正義發聲、勇敢衝鋒」，是她從政以來最重要的信念。她指出，26歲那年，國民黨給她機會，朱立倫主席的提拔，讓她承擔起發言人的重任，成為國民黨史上最年輕的發言人。在第一線，看到徐巧芯、王鴻薇、凌濤等前輩們，用行動告訴她：政治不再是閃躲，而是真誠的「直球對決」 。

楊智伃表示，過去這段日子，總是在最困難、最激烈的戰場。為了公義，為了責任，她曾在北檢外沒日沒夜地守候，為司法正義衝鋒；為民監督、揭發弊案、開了無數場的記者會，把關人民的納稅錢；走遍全台街頭，反惡霸，捍衛優秀立委、為中華民國的民主發聲 。

楊智伃說，大家或許記得她在黨部外喝下的那瓶水，那代表的正是年輕政治工作者面對真相，相信科學、直球對決，最真誠的宣示，她很清楚，如果沒有民意的基礎、如果不回到地方服務，監督就沒有依靠，正義就只會停留在空氣中 。

楊智伃指出，松山信義，是她從政的第一天就居住、成長的地方。「這裡是我被磨練的前線，更是我獲得療癒與依靠的家園。」現在她要用行動證明，她能代表松山信義的市民，對外發聲，「我要代表年輕世代上陣，承接戰力、傳承正義！讓新世代接棒，不是明天，就是現在！」

