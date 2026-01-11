台北松信選區戰況激烈! 三黨新人爭提名勤跑市場拜票

政治中心／綜合報導

台北松信選區光在初選階段，戰況已經相當激烈，共要選出9個席次，國、民兩黨各有3位議員爭取連任。藍綠白三黨也都有新人出來爭取，勤跑基層拜票，民眾黨許甫9日連跑三個市場，國民黨的李明璇和民進黨郭凡，週日早上在市場強碰。

熱情向長輩問好，曾擔任立委王定宇助理的郭凡，爭取代表民進黨，參選台北松信選區議員。週日一早，來到福德市場掃街拜票，巧遇想選同一區的國民黨前發言人李明璇。

兩人握手寒暄，轉頭後立刻把宣傳小物，送到同一位民眾手上。松信選區光初選就競爭激烈，藍綠各有3位現任議員，民進黨新人郭凡對上捲土重來的前議員呂瀅瀅，形成5搶4局面。藍營李明璇外，同樣是前發言人的楊智伃，也有意參選。

民進黨新人郭凡與國民黨李明璇在同個市場巧遇。（圖／民視新聞）





台北松信議員擬參選人（民）郭凡：「我自己主要競爭對手，應該是瀅瀅姐，空戰陸戰要怎麼做結合，盡可能打開新人知名度，然後進而從初選中取得勝利。」

台北松信議員擬參選人（國）李明璇：「主要是讓民進黨的席次，不要再多於目前現在的席次，國民黨保守估計，提5席的情況之下，再加一席民眾黨的許甫，在松信這個地方一起拿下六席。」





國、民兩黨各有3位議員爭取連任，同時也有新人爭取提名。（圖／民視新聞）





民眾黨前副秘書長許甫，前一天也連跑松山區三個市場，同黨、曾到民進黨中央黨部砸雞蛋，引發爭議的前林口黨部副主任李道翔，也有意角逐。

許甫：「多席次的選舉之下，很難說有什麼禮不禮讓，或是有什麼藍白，合不合作的問題，全國最矚目的選區，因為新人競爭非常非常的激烈。」

松信選區共有9席，6位議員爭取連任外，剩下三席，留給藍綠白三黨的新人們爭奪，戰況相當激烈。





