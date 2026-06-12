台北松山下午茶外送推薦客製化配料豆花甜品

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【商家指南推廣專題】

忙碌的午後，一碗甜度與配料恰到好處的豆花，無疑是上班族緩解壓力、重拾動力的辦公室救贖。在台北松山下午茶外送推薦名單中，Mr.beans豆子先生將傳統台式甜品注入現代靈魂，主打客製化配料、手工豆花、綿綿冰、嫩仙草、布丁與養生甜湯，為繁忙的日常帶來具溫度的手作慰藉。

Mr.beans來自一間陪伴創辦人童年的豆花店，這間豆花店是他高中放學後的點心，也是大學時期的打工地點，當原本的老闆娘準備退休時，他清楚好味道不能就這樣消失，於是從最基礎的磨豆、熬糖水、掌握豆花口感，以及綿綿冰的製作工藝一步步學習，並接下這份責任，成立台北松山下午茶外送推薦品牌Mr.beans，把喜歡的味道與甜品職人的細節，繼續分享給更多人。

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Mr.beans豆子先生主打平價、大份量、配料多樣化的台式傳統甜品，包含手工豆花、綿綿冰品、嫩仙草、布丁系列與養生甜湯。手工豆花使用非基改黃豆研磨製漿，嚴格控制溫度與凝固比例，營造細嫩滑順、入口即化、不苦澀的豆香口感，再搭配不同的客製化配料，更增添風味層次。

客製化配料包含手工製作的紅豆、綠豆、花生、薏仁、芋圓、地瓜圓，皆呈現天然及原型食物的低糖低熱量風味，顧客可自由選擇1到3種配料，透過豐富的組合變化，打造屬於當下的獨特美味。

夏天主力商品綿綿冰採用手打的清冰，由專業製冰機製作細緻冰花，口感細膩，冰體本身就帶一點自然甜味，因此不需再額外加太多糖，貼近現在許多消費者想減糖，又想保留風味的需求。除了綜合綿綿冰品，牛奶、芒果味雪花冰也是夏季熱銷甜點，更提供免費加煉奶的服務，讓顧客依照喜好調整濃郁度。

品牌的嫩仙草精準控制熬煮時間與濃度，保留草本香氣與滑嫩口感；布丁掌握牛奶與蛋液比例，加上火候調整，做出小朋友喜歡的滑嫩與Q度；到了冬天，紅豆湯、燒仙草、薑汁豆花等養生甜湯，更豐富了午茶選擇，使品牌成為不少學生與上班族喜愛的台北松山下午茶外送推薦甜品選擇。

Mr.beans也提供外帶與外送，松山總店、民權分店更攜手外送平台，讓附近學生、上班族與住戶居民，都能方便地享用甜品。品牌結合童年的味道、手作的堅持與近代減糖風氣，提供手工豆花、綿綿冰等甜品，搭配多樣化客製化配料，是你值得收藏的台北松山下午茶外送推薦品牌。

更多台北松山下午茶外送推薦資訊請洽以下連結：

店家品牌名：Mr.beans豆子先生

聯絡電話：02-2761-0069

地址：台北市松山區新東街1巷2號

營業時間：12:00-21:30（無公休）

FB：https://rink.cc/7px6m

IG：https://rink.cc/99773

Threads：https://rink.cc/eg06k

以上資訊由Mr.beans豆子先生提供