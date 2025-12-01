台北松山機場下午突跳電 台電：連結饋線跳脫所致

台北市松山機場今（1）日下午傳出突然停電，數百名旅客受到影響。有網友在社群平台表示，「現在完全沒有電，已經快一小時了。」部分準備出國的旅客指出，正要通關時遇上停電，候機室因停電漆黑一片，免稅店僅部分區域使用緊急照明，其餘則完全停電。

據了解，松山機場國際線下午1點36分發生跳電事件，雖然站方啟動發電機，旅客報到與通關未受影響，但電扶梯暫時無法運作，部分區域如貴賓室及部分候機空間的照明也略受影響。松山機場站方於下午2點接獲台電通報，指出此次事件是因連結饋線跳脫所導致。

松山機場停電，現場僅有少數緊急照明燈光。圖／翻攝自Threads＠jasonhsu818

責任編輯／蔡尚晉

