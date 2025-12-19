台北松山4公車連環撞現場慘況曝！ 駕駛稱「煞車失靈」3乘客受傷送醫

台北松山4公車連環撞。（警方提供）

台北市松山區敦化北路和八德路交叉口，今（19）日發生一起追撞事故，駕駛自稱因為煞車失靈，所以撞上另一名B大客車，也是B大客車再撞上C大客車，C大客車則又撞上D大客車，有3名乘客也因此受傷。

松山警方說明，駕駛毛男開A大客車沿敦化北路北往南第二車道直行，他自稱煞車失靈，其前車頭追撞林男駕駛的B大客車沿同路同向停等紅燈之後車尾，使B車前車頭又與劉男駕駛的C大客車沿同路同向停等紅燈之後車尾發生碰撞，再使C車前車頭又與徐男的D大客車沿同路同向停等紅燈之後車尾發生碰撞而肇事。

廣告 廣告

台北松山4公車連環撞。（警方提供）

警方指出，上述4輛大客車的駕駛均沒有受傷，不過A大客車有3名乘客受輕傷，其中2名送台安，1名自行離去，4名駕駛經檢測未飲酒，全案依規定息事處理。

台北松山4公車連環撞。（警方提供）

更多鏡週刊報導

南投驚傳凶殺案！男子開車撞倒鄰居 拿刀狂刺奪命再打110自首

吸毒驗尿結果逆轉！ 黃明志曝「人生最低谷」心情：我已經很久沒出門了

驚！台南5個月大男嬰失聯沒打疫苗 警找到父母才知「孩子身亡遭丟大排」