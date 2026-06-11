台北松菸紅土之上特展2萬人次參觀 7/3移展台東

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東博覽會活動之一「紅土之上」棒球特展，今年3月到4月在台北松山文創園區展出16天，共吸引逾2萬人次參觀，7月3日將移展回台東。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，繼2024年世界12強棒球賽中華隊勇奪冠軍及2026年世界棒球經典賽擊敗韓國，再次點燃全民棒球熱潮後，這股席捲全台的感動即將強勢回歸棒球原鄉。

由台東縣政府主辦的年度盛事「2026台東博覽會」將於7月3日至8月20日盛大登場。作為博覽會「首發前哨戰」的「紅土之上」棒球特展，日前於台北松山文創園區展出16天，吸引超過2萬人次進場朝聖，該展將於7月3日起移展「台東棒球村第一棒球場」，邀請全國民眾今夏一起到台東感受最純粹的棒球魂。

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台東縣長饒慶鈴表示，台東素有「棒球原鄉」的美譽，培育出許多優秀職棒好手與國家級戰將，是全台極為重要的棒球運動大縣。「紅土之上」棒球特展在台北松山文創園區圓滿落幕，獲得各界熱烈迴響，希望向全國展現台東在體育人才培育上豐碩成果與驕傲，並成功讓都會區民眾搶先感受台東棒球的輝煌與傲骨。

台東縣政府教育處表示，透過豐富的文物與歷史照片，見證從日治時期到戰後的台東棒球發展輝煌年代，展覽中延續呈現「國防部長」張育成等台東子弟參加2026年世界棒球經典賽的實戰球衣。這些承載著台灣滿滿熱血與感動的戰袍將再度亮相，讓球迷得以近距離重溫經典賽最高殿堂的無上榮耀。

除了豐富的靜態展品外，為了增加民眾互動，現場增設投球體驗，利用運動科學機器設備追蹤球的軌跡，並即時分析球速、轉速、旋轉效率、轉軸角度等關鍵指標，讓民眾親身感受職業等級的科學測試。（編輯：黃名璽）1150611