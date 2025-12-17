台北板橋馥華艾美酒店啟動大型徵才 指定職務錄取加碼2萬元入職獎金

▲台北板橋馥華艾美酒店總經理康傑男（Dario Congera，中）率領團隊於大型徵才活動，宣布啟動開幕前人力招募，積極整備營運團隊。

【記者 陳顗喆／台北 報導】預計於2026年第一季開幕的「台北板橋馥華艾美酒店」今（17日）起一連兩天於同棟建築商辦空間舉辦大型招募會，釋出餐飲、廚藝、房務、客務及工程等多項職缺，提前整備開幕營運團隊。飯店表示，新進基層職務提供35,000元起薪，符合特定條件且成功錄取指定職務者，另加碼20,000元入職獎金，並採分階段於到職後發放，期盼吸引更多具服務熱忱的人才投入旅宿產業。

隨著國際入境旅客回升，國內旅宿與餐飲市場持續面臨人力需求擴張挑戰。交通部觀光署統計顯示，今年一至八月較去年同期入境人口成長10.7%，國外旅客成長動能明顯；新北地區觀光旅館住用率亦呈上升趨勢，顯示市場逐步回穩。板橋因企業總部與商辦聚集、交通便捷，成為雙北旅宿需求強勁區域之一，帶動中高端旅宿與餐飲人才競爭升溫，各大酒店紛紛提出更具吸引力的薪酬與福利政策。

台北板橋馥華艾美酒店為全台首家由萬豪國際集團（Marriott International）直營的艾美酒店。飯店指出，本次福利制度設計核心在於延續國際品牌重視員工與人才培育精神。萬豪國際集團創辦人 J. Willard Marriott 曾言：「把我們的員工照顧好，員工才會照顧好我們的客人。」這句名言至今仍被全球旅宿產業視為重要準則，也成為本次招募政策與人力布局的出發點。

▲台北板橋馥華艾美酒店總經理康傑男（Dario Congera)。

台北板橋馥華艾美酒店總經理康傑男（Dario Congera）表示，飯店目前已進入開幕前最後關鍵準備期，各部門正積極完善團隊配置與營運流程。他指出，設計入職獎金的目的，是希望吸引基層同仁能在年前加入，讓飯店在開幕前有更充裕的時間完成訓練與實務演練，確保團隊具備一致且高標準的國際服務品質。康傑男說明：「我們明年的第一季即將要開幕，所以需要足夠的時間來訓練這些基層人員，讓他們具備足夠的能力去服務艾美的客人。」他也提到，對於仍在職、考量年終獎金而猶豫轉職的求職者，飯店因此祭出2萬元入職獎金，希望降低轉職門檻、鼓勵優秀人才更快加入團隊。

談及加入艾美體系的吸引力，康傑男進一步指出，除完善薪酬與制度外，國際品牌資源也是人才發展的重要後盾。其中，員工福利的一大亮點是提供全球員工住宿優惠；他表示：「我們在全世界有超過9,300家姐妹酒店，都可以享受員工住宿優惠。」飯店期盼透過國際品牌資源、完善訓練與福利制度，吸引更多具抱負與熱情的人才投入，與團隊共同迎接酒店正式亮相。

飯店亦透露，館內規劃236間高樓層景觀客房，並設置全日餐廳、中式餐廳、酒吧等多項高端服務設施，目前工程進度已進入裝修收尾與設備導入階段，為明年正式開幕做最後準備。台北板橋馥華艾美酒店表示，誠摯邀請對旅宿與餐飲產業充滿熱情、具創意想法的求職者加入，共同把艾美品牌「品味美好生活 Savour the Good Life」精神，帶入傳統文化與現代藝術兼具的新板特區。（照片業者提供）