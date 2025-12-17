台北板橋馥華艾美酒店啟動大型徵才

板橋馥華艾美明春開幕，啟動招募祭獎金吸人。(圖片來源/台北板橋馥華艾美酒店)

計畫於明年（2026）三月底開幕的台北板橋馥華艾美酒店，今(17)日起於同棟建築內的商辦空間展開為期兩天的大型招募活動。現場提供餐飲、廚藝、房務、客務及工程等多項職缺，除提供具競爭力的起薪待遇外，針對符合特定條件的錄取者更設有入職獎勵金，並採階段式發放，期盼吸引具備服務熱忱的人才加入，共同投入旅宿產業。

隨著國際入境旅客回升，國內旅宿與餐飲市場持續面臨人力需求擴張的挑戰。交通部觀光 署統計顯示，今年一至八月較去年同期入境人口成長10.7%，國外旅客成長動能明顯。而 新北地區的觀光旅館住用率也上升接近2%，可見新北市旅宿住用率市場正逐步穩定上 升；板橋因企業總部與商辦聚集，加上交通便利，更是雙北旅宿需求最強的區域之一。業 界普遍指出，中高端旅宿與餐飲人才供給緊縮，使人力競爭進一步升溫，各大酒店紛紛推 出具吸引力的薪酬與福利政策因應。

台北板橋馥華艾美酒店是全台首家由萬豪國際集團（Marriott International）直營的艾美 酒店。飯店表示，此次福利制度的設計核心，是延續國際品牌重視員工與人才培育的精 神。萬豪國際集團創辦人 J. Willard Marriott 曾說過：「把我們的員工照顧好，員工才會 照顧好我們的客人。」這句名言至今仍被全球旅宿產業視為重要準則，也成為本次招募政 策與人力布局的出發點。

台北板橋馥華艾美酒店總經理康傑男（Dario Congera）指出，飯店目前已進入開幕前最後 的關鍵準備期，各部門正積極完善團隊配置與營運流程。他表示：「酒店希望吸引更多對 餐飲與旅宿懷抱熱情的專業人才加入。除了完善福利與獎金制度外，也期待在明年春季與 全體同仁一起，將艾美品牌『品味美好生活 Savour the Good Life』的精神，帶入傳統文化 與現代藝術兼具的新板特區。」

同時，飯店進一步透露，館內規劃 236 間高樓層景觀客房，設置全日餐廳、中式餐廳、 酒吧等多項高端服務設施。目前酒店正加緊工程進度，進入裝修收尾與設備導入階段，為 明年正式開幕做最後準備。本次啟動徵才，主要為及早整備開幕團隊，進行一系列完整訓 練與教育課程，從服務流程、品牌文化到實務演練，確保團隊能在開幕時展現一致且高標 準的國際服務品質。台北板橋馥華艾美酒店強調，歡迎對旅宿與餐飲產業充滿熱情、具備 抱負與創意想法的求職者加入，共同迎接酒店明年正式亮相。

