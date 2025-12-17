台北板橋馥華艾美酒店大型徵才 加碼送入職獎金

台北板橋馥華艾美酒店今起為期兩天舉行大型招募活動。（圖／台北板橋馥華艾美酒店）

台北板橋馥華艾美酒店今起為期兩天舉行大型招募活動。（圖／台北板橋馥華艾美酒店）

台北板橋馥華艾美酒店，17 日起於同棟建築內的商辦空間舉辦兩天大型招募會，開出餐飲、廚藝、房務、客務及工程等多項職缺。新進基層職務除提供 35,000 元起薪外，對於符合特定條件的錄取者更加碼 20,000 元入職獎金，並採分階段於到職後發放，期望吸引更多具備服務熱忱的人才投入旅宿產業。

隨著國際入境旅客回升，國內旅宿與餐飲市場持續面臨人力需求擴張的挑戰。交通部觀光署統計顯示，今年一至八月較去年同期入境人口成長10.7％，國外旅客成長動能明顯。而新北地區的觀光旅館住用率也上升接近2％，可見新北市旅宿住用率市場正逐步穩定上升。

廣告 廣告

業界普遍指出，中高端旅宿與餐飲人才供給緊縮，使人力競爭進一步升溫，各大酒店紛紛推出具吸引力的薪酬與福利政策因應。

更多中時新聞網報導

舒淇扮農婦開心免減肥

宋柏緯愛情觀變成熟 功臣竟是ChatGPT

進食嗆咳、流口水 恐為吞嚥障礙