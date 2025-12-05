台北校園結核病接觸者調查啟動 衛生局：已通知安排檢查

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

近日有媒體報導台北市校園出現結核病接觸者檢查通知，引發社會關注。台北市政府衛生局表示，接獲醫療院所通報後已立即依照「結核病防治工作手冊」展開疫情調查，並與學校密切合作進行接觸者匡列。

匡列對象包含與確診者共同居住者，及在可傳染期間內一天接觸8小時以上，或累計超過40小時者。衛生局已掌握名單並陸續通知接觸者，安排參加衛生教育及胸部X光檢查，以降低後續發病風險。

衛生局指出，相關檢查已與學校協調完成，通知接觸者依時程到場受檢。若無法配合者，可由學校保健中心或衛生單位開立轉介單，自行前往醫療院所檢查。

廣告 廣告

衛生局提醒，結核菌感染者一生中約有10%機率發病，其中接觸後兩年內風險最高。即使胸部X光正常，仍需進行自我健康監測，若出現咳嗽超過兩週或呼吸道異常症狀，應配戴口罩儘速就醫，並告知醫師曾接觸結核病人，以利評估診療。

結核病透過空氣與飛沫傳播，症狀包括咳嗽持續兩週以上、發燒、體重減輕、倦怠、夜間盜汗和胸痛等。衛生局指出，結核病可治癒，台北市近年病例數持續下降，從民國100年的1,000例降至113年的438例，降幅達56.2%；114年截至11月累計371例。

民眾如有結核病或接觸者檢查疑問，可撥打防疫專線1922、台北市防疫專線02-2375-3782，或聯合醫院昆明防治中心02-2370-3739分機1726洽詢。

(記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

.被通知是結核病接觸者，需要居家隔離嗎？ 專家解析「潛伏結核感染」迷思

.台灣結核病防治成效顯著 但潛伏性結核仍需警惕