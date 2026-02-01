台北校園運動場 華麗變身

跑道與球場總是充滿學生汗水與歡笑的地方。台北市教育局昨（一）日表示，近年來推動校園運動設施優化工程，一一四年編列一‧一餘億元改善十六所學校運動設施，一一五年編列一‧三餘億元改善十八校運動設施。透過色彩美學、材質創新及工程細節全面升級，將運動場轉化為兼具安全機能與視覺美感的藝術場域。

北市教育局指出，這次優化工程強調「專業機能」與「舒適體驗」，工程細節上，將傳統易積水、高低落差的明溝調整為「隱形線型溝」，還跟跑道面層齊平，不僅大幅提升排水效率，更消除學童奔跑時可能絆倒的風險。材質選擇上，全面引進高品質合成橡膠跑道，其優異的彈性與減震效果，能提供跑者更佳的腳感回饋，有效保護學生的膝關節與踝關節。

廣告 廣告

舉例來說，北一女中與士林國小，打破傳統紅磚色跑道框架，採用深淺交織的藍色系與沉穩灰作為主調，視覺上涼爽清新，更與校園景觀相得益彰，這類多色系跑道設計，不僅賦予運動場時尚感，更讓學生感受光影流動的律動美學。

教育局進一步指出，這次改善成果充分體現「環境即教育」理念，跑道與球場不再只是水泥與膠皮的堆砌，而是融合安全、專業、永續及美感的生活教育場域。透過線型溝的隱形防護與合成橡膠的溫潤腳感，優化後的運動空間顯著提升校園環境質感，更讓師生對校園生活產生更深的歸屬感。