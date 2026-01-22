台北桃園新竹活動公司推薦企業永續公益活動

【商家指南推廣專題】

圖片由京采活動工程股份有限公司提供

近年，許多公司希望藉由企業活動規劃，提升品牌形象、凝聚團隊向心力，並建立與員工更緊密的關係。在台北桃園新竹活動公司推薦名單中，「京采活動工程股份有限公司」以「系統化Ｘ永續化Ｘ感動化」為三大核心，協助打造企業永續公益活動、年度尾牙春酒表演或企業家庭日企劃，創造更積極正向的工作環境，也實踐企業永續發展。

創立於2015年的京采活動，源自一群熱愛舞台、深信感動力量有行動力的人，從演唱會製作現場起家的他們，深知活動能娛樂、也能創造品牌獨有的價值，因此，他們整合大型舞台工程與音響燈光技術，轉型為活動行銷品牌，從零開始建立企劃、公關、視覺設計、系統開發等部門，並導入電子報到系統、雲端抽獎平台、線上互動問卷等永續科技模組，減少紙張浪費與現場混亂問題，為企業帶來構想、執行、舞台及後台系統的SOP流程。

2023年起，京采活動推動內部團隊考取永續能源與溫室氣體盤查證照，因應「科技Ｘ永續」的未來趨勢，打造「京采永續回饋計畫」，每場活動提撥收益一定比例回饋社會公益，以實際行動將永續精神內化成企業文化的一部分，讓更多企業客戶認識他們在企業永續公益活動設計的專業度，這也是品牌獲得台北桃園新竹活動公司推薦口碑的原因。

京采活動專門提供企業年度尾牙／春酒／家庭日活動整合、永續ESG活動專案、系統化活動、表演舞台工程與現場音響燈光設計項目，皆能依照品牌定位、理念與其他需求，量身訂製專屬活動節目，搭配電子報到、線上抽獎、電子點券、AI互動或完整報到抽獎平台，並導入ESG、CSR目標，將此發展成「京采希望發芽計畫」，透過科技工具創造更有效率、環保的企業永續活動。

「讓活動留下感動，而不只是回憶」是京采活動的品牌使命，他們透過活動設計，連結參與者的情感、默契與向心力，更重新建立企業形象。未來，京采活動計畫整合台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等區域據點，並致力推動ESG友善活動標準，將永續指標融入年度活動流程，期望成為全台第一家全面導入ISO 20121的永續活動整合公司。

若您想策劃企業永續公益活動或年度尾牙表演,那麼台北桃園新竹活動公司推薦品牌「京采活動工程股份有限公司」就是您的好夥伴

台北桃園新竹活動公司推薦資訊

品牌：京采活動工程股份有限公司

電話：03-302-0019 分機 15

地址：桃園市桃園區吉安一街118號

時間：09:00-19:00

官網：https://rink.cc/mw6jl

FB：https://rink.cc/76o32

LINE：https://rink.cc/rctpr

以上訊息由京采活動工程股份有限公司提供