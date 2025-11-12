台北桃園法律顧問推薦！翊鼎契約審閱服務

【商家指南推廣專題】

圖片由翊鼎法律顧問提供

在現今企業經營與職場環境中，法律顧問能否及時介入，往往決定了風險控管的成敗。台北桃園法律顧問推薦品牌翊鼎法律顧問指出：法律不僅是解決爭議，更應透過非訟法律顧問服務內容，協助客戶提前規劃，讓風險在萌芽前被拆解。

翊鼎讓法律成為日常守護

翊鼎法律顧問於2024年成立，由深耕法律實務多年的律師組成，皆長年在台北桃園提供法律服務，是在地口碑良好的台北桃園法律顧問推薦團隊。主持律師林冠宇在多年執業中發現，許多企業與個人習慣等到爭議發生後才找律師，往往會付出更高的訴訟成本。

為了守護客戶，翊鼎集合多位專業律師打造「全方位法律守護網」，讓法律顧問成為人人負擔得起、隨時可用的服務。初期，品牌面臨的最大挑戰，是推廣「預防勝於治療」的觀念，因此團隊透過線上直播、短影音及企業講座，將艱澀條文轉化為日常案例，逐步改變市場對法律服務的想像。

跨領域專業團隊提供完整服務

翊鼎發跡於台北桃園，結合多位資深律師，涵蓋公司治理、勞資、智慧財產等領域，具備跨世代與跨領域的專業。團隊秉持「以法相扶，鼎力相助」的精神，致力於成為最值得信賴的法律守門員，將「預防」作為核心，為台北桃園法律顧問推薦市場的客戶提供專業且貼近需求的非訟法律顧問服務內容。從契約審閱服務、勞動制度規劃、股東協議設計，到智慧財產維護，皆著重於在問題發生前，協助客戶即時把關、降低訴訟風險，更讓法律真正成為生活與事業穩定的基石。

●商標申請法律協助

翊鼎提供完整的商標申請流程與常見問題諮詢服務，從前期檢索、類別選擇到申請文件準備，都有專業律師把關，協助企業與創作者在流程中即時解決疑難，避免耗費額外成本。

●商業契約審閱服務與擬定服務

契約是商業合作的重要基礎。翊鼎提供專業的商業契約審閱服務與擬定服務，協助企業檢視條款、參與談判與履約管理，避免因漏洞或不對等條款而產生爭議。

●智慧財產權法律諮詢

翊鼎提供全方位的智慧財產權法律諮詢，包括商標、著作權、專利及授權契約，並針對商標申請流程與常見問題提出專業解答，協助客戶守護創意成果。

彈性多元顧問方案，為您預防風險

翊鼎法律顧問據點遍及台北、桃園與高雄，提供年度顧問制、家族委任制及單項專案服務，滿足不同客戶的需求。不論是長期法務規劃，還是即時爭議處理，都能獲得彈性安排與專業支援。

翊鼎不僅協助客戶解決問題，更積極推廣「風險預防」觀念。未來將持續深化在非訟法律顧問服務內容、商業契約審閱服務與擬定服務、智慧財產權法律諮詢等領域的專業，並串聯更多產業資源，打造跨領域法律支援網絡。

翊鼎相信，「以法相扶，鼎力相助」不只是口號，而是對每位客戶的承諾，若您正尋找值得信賴的台北桃園法律顧問推薦品牌，翊鼎提供從企業到個人都適用的全方位方案。

更多台北桃園法律顧問律師推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：翊鼎法律顧問

營業時間：週一至週五09:00-18:00

聯絡電話：02-7729-2797 分機110、625

台北所：台北市松山區復興北路191號9樓之1

桃園分所：桃園市桃園區中正路1080號11樓

高雄分所：高雄市前鎮區民權二路8號16樓之1A室

官網：https://rink.cc/2iqd7

LINE：https://rink.cc/ys5vh

IG：https://rink.cc/2iqd7

以上訊息由翊鼎法律顧問提供