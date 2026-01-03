台北植物園主題導覽 免費、趣味更具教育性

記者李佩玲／臺北報導

臺北植物園2026年假日主題導覽「植生活素養－植物家族點點名」自即日起的每週日登場，每月安排不同的導覽主題，由志工免費帶領民眾透過生動有趣的活動，觀察認識不同的植物家族，既趣味又具教育性，且收集每月的活動戳印還能換兌紀念品，有興趣的民眾，千萬別錯過。

農業部林業試驗所表示，臺北植物園內栽植的植物種類非常豐富，環境也很適合民眾親近來學習各類植物的知識，今年規劃的假日主題導覽「植生活素養－植物家族點點名」活動，每月將介紹1個特定的植物家族，其中，元月份由「竹類植物」展開序幕，2月份的主題則是「石蒜科植物」，3月份到年底的各月主題也相當精彩，依序是「報春花科植物」、「天南星科植物」、「茜草科植物」、「野牡丹科植物」、「蘭科植物」、「無患子科植物」、「夾竹桃科植物」、「桃金孃科植物」、「殼斗科植物」及「茶科植物」等植物家族。

林試所指出，2026年假日主題導覽固定於每週日上午9點30分至11點及下午2點至3點30分各有1場，歡迎社會大眾、親子、師生於開場前直接前往賞荷廣場報名參加。為鼓勵民眾經常造訪臺北植物園參加假日的主題導覽活動，凡參加每月的探索活動，即可獲得1個戳印，集滿10個月份以上的戳印者，可獲得精美紀念品1份，並於12月活動時兌換領取。

臺北植物園假日主題導覽活動「植生活素養－植物家族點點名」每月安排不同導覽主題。（林試所提供）