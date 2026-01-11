台北楓香變色宛如晚霞橙光 為都市生活的冬日，秀出一把火般溫暖的休閒時光



台北楓香變色宛如晚霞橙光，圖為楓香(中山21號廣場)





【旅遊經 洪書瑱報導】



許多人以為賞楓，總要在山峰相見，事實上台北市街邊、公園也能一睹「楓」彩，由於近日冷鋒接連來襲帶來濕冷天氣，北市的「楓香」也熱情變葉換裝，把都會區妝點得層次分明，形成一道由綠轉黃、再染上濃郁黃及橙紅的絕美風景，展現如晚霞一般的「橙光」，也恰如寒冬裡的一把火似，為濕冷北市公園、街頭點燃視覺溫暖。









中山北路5段、士林官邸公園





中山北路5段、士林官邸公園







中山北路一段至三段楓香林蔭也開始變色，約2周有優質的美景可觀賞







至善路三段楓香







金黃嫣紅宛如雲霞(至善路1-3段)







林森公園、康樂公園







國家圖書館旁



台北市公園處表示，至善路1至3段、敬業三路、中山北路5段、康樂公園、林森公園、士林官邸公園、中山21號廣場等楓香目前均已變色，不管是晴天還是陰天，隨便拍都很美，而知名的中山北路1段至3段楓香林蔭也已開始變色，約2周後也會有優質美景可以觀賞。在寒冬裡的楓香林成行而立，枝幹挺立傲然，葉色從翠綠、金黃、亮橘到嫣紅交織並存，宛如秋日雲霞，微風拂過，片片紅葉鋪地，熱情萬放的楓香展現出靜謐且溫暖的城市美學，為忙碌的都會生活的您，如畫上一抹休閒的假日時光。









楓香是臺灣最具代表性原生落葉喬木(中山21號廣場)





台北市園藝工程隊隊長楊國瑜表示，楓香(Liquidambar formosana)是臺灣最具代表性的原生落葉喬木，每年入冬後，葉片隨著日照縮短進行色素轉換，故有「秋紅樹」之稱。每年隨溫度降低，葉片内的花青素與葉黃素等取代了葉綠素，而顯現出黃色或紅色，當低溫持續、日夜溫差大白天日照強之時，紅葉越發漂亮。楓香與大眾熟知的青楓(Acer serrulatum)等楓樹不同，楓香葉片呈互生排列，果實則為具刺的球狀聚合果，為民眾在辨別中，留下重要特徵的佐證，許多民眾也會在樹下地上撿拾球狀聚合果，拔除刺狀物，讓它成了美麗的裝飾物！

近日低溫讓北市街頭及公園的楓香變色，黃、橘、紅等火熱般的色彩，撫慰溫暖觀賞民眾心頭，無論是散步、逛街、匆匆短暫經過或停留，或因忙碌的工作，不妨望向天空、楓樹，藉由感受自然之美，彷彿在森呼吸，為自己留下一抹色彩及喘息的時間。







